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İngiltere'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi

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İngiltere'de tek motorlu bir uçak, gösteri uçuşu esnasında yere çakıldı. Kazada uçağın pilotu yanarak hayatını kaybetti.

İNİŞ YAPARKEN TARLAYA ÇAKILDI

Tek motorlu Cirrus SR22 tipi uçağın Cambridgeshire'deki Duxford Havaalanı'na inerken düştüğü ortaya çıktı. Bir tanık, pilotun iniş sırasında uçağın kontrolünü kaybettiğini ve uçağın burnu üzerine bir tarlaya çakıldığını söyledi.

Birleşik Krallık Savaş Müzesi'nde yapılan gösteri sırasında uçak yere çakıldı, pilot hayatını kaybetti

Cambridgeshire'daki kazadan sonra, çok sayıda itfaiye aracı ve acil servis görevlileri hızla enkaz yerine ulaştı. Olay yerindeki fotoğraflar, itfaiye ekibinin, uçağın tamamen harabeye dönmüş sabit kanadını suyla söndürdüğünü gösterdi.

Birleşik Krallık Savaş Müzesi'nde yapılan gösteri sırasında uçak yere çakıldı, pilot hayatını kaybetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Birleşik Krallık Havacılık 3.Sayfa Dünya Haberler

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