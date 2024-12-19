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Bir zamanlar Esad'ın en yakınındaydılar, şimdi otobüslerle taşınıyorlar

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Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından apar topar Irak'ın Rutba ilçesine kaçan rejim askerleri, ülkelerine geri iade edilmeye başlandı. Otobüslerle gönderilen askerlerin dönüş yolundaki görüntüleri yayımlandı.

Suriye'de Baas rejimi silahlı muhaliflerin 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonla 12 gün içinde hiçbir çatışmaya girmeden devirdi. Beşar Esad Rusya'ya kaçarken, rejim askerlerinden çok sayıda kişi komşu ülkelere kaçtı.

IRAK, SURİYELİ ASKERLERİ İADE EDİYOR

Suriye ordusuna mensup yaklaşık 2 bin 100 asker, Irak'ın Anbar vilayetine bağlı Rutba ilçesine sığındı. Askerler Rutba ilçesine 70 kilometre mesafedeki Marsanat Havaalanı'na yerleştirilirken, Irak hükümeti dikkat çeken bir karar aldı. Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Irak, ülkelerine sığınan Esad rejimi askerlerini Suriye'ye geri göndermeye başladı.

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Suriyeli askerler çok sayıda otobüse bindirilerek geri gönderildi. Askerlerin dönüş yolculuğunun görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde yol üzerinde çok sayıda otobüsün ilerlediği görüldü.

Bir zamanlar Esad'ın en yakınındaydılar, şimdi otobüslerle taşınıyorlar
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Salondaki herkesin izlediği an
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMerxas:

yahu bu haberler com iyice zivanadan çıktı. bu otobüsler Irak'a alınan şehir içi otobüsleri.. hadi tiklanma için yalan haber yapalım dediniz otobüsler boş:)

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