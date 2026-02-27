Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi

Pakistan ile Afganistan arasında bugün başlayan ve hızla tırmanan savaş tüm şiddetiyle sürerken, kriz uluslararası boyut kazandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin yönetiminin iki taraf arasında arabuluculuk yürüttüğünü açıkladı ve Çin'in gerilimin düşürülmesi için yapıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu duyurdu.

CAN KAYBI 200'Ü AŞTI

Sınır hattında sabah saatlerinden itibaren yoğunlaşan çatışmalarda iki taraf da ağır kayıplar verdi. Pakistan ordusu Şevval Vadisi'ndeki Taliban askeri noktasını ele geçirirken, karşılıklı hava saldırıları ve topçu atışları savaşın kapsamını genişletti. Açıklanan ilk bilgilere göre toplam can kaybı 200'ü aştı.

PEKİN YÖNETİMİ DEVREYE GİRDİ

Çatışmaların bölgesel istikrarsızlığı artırması üzerine Pekin yönetimi diplomatik girişim başlattı. Mao Ning, Çin'in hem İslamabad hem de Kabil ile temas halinde olduğunu belirterek, diyalog ve itidal çağrısı yaptı. Ning, "Bölgesel barış ve istikrarın korunması için yapıcı rol oynamaya hazırız" mesajı verdi.

STRATEJİK BİR HAMLE

Uzmanlar, Çin'in devreye girmesini stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor. Pekin, hem Pakistan ile yakın askeri ve ekonomik ilişkilere sahip hem de Afganistan'da güvenlik ve yatırım projeleri nedeniyle doğrudan çıkarları bulunan bir aktör konumunda. Savaşın uzaması, Çin'in Kuşak ve Yol güzergâhı ile bölgesel güvenlik planlarını da etkileyebilir.

Sınır hattında çatışmalar sürerken diplomatik trafik hız kazanmış durumda. Çin'in arabuluculuk girişiminin sonuç verip vermeyeceği, savaşın seyrini belirleyebilecek kritik gelişmelerden biri olarak görülüyor.