Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, dün akşam saatlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü. 15 saatin ardından enkaza ulaşan ekipler, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile birlikte 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan gelişmeleri tüm dünya kamuoyu meraklı gözlerle izlerken İran'daki rejim muhalifleri dikkat çeken hareketlere imza attı.

TÜRBENİN KUBBESİNE SİYAH BAYRAK ASILDI

Yaşananlar üzerine İran'da kabine üyeleri acil toplantı kararı alarak bir araya geldi. Tüm dünya ve İran halkının kulağı, yetkilerin yapacağı yeni açıklamalara dikkat kesilirken Meşhed kentindeki İmam Rıza türbesinin kubbesine bu sabah yas ve matemi ifade eden siyah bayrak asıldı.

REJİM MUHALİFLERİNDEN HAVAİ FİŞEKLİ KUTLAMA

Ülke genelinde yas havası hakim olsa da herkesin bu habere üzüldüğünü söylemek mümkün değil. Kaza haberinin ardından ölüm bilgilerinin de paylaşılmasıyla birlikte İran'dan dikkat çeken görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Ülkedeki rejim muhalifleri, kutlamalar yapmaya başladı.

REİSİ'NİN ÖLÜMÜNÜ DANS EDEREK KUTLADILAR

Ülkenin çeşitli noktalarında sokağa çıkan muhalifler, Reisi'nin geçirdiği kaza sonrası havai fişekler patlatarak sevinç gösterilerinde bulundu. Bu görüntülerin yanı sıra İranlı bazı kadınların evlerinden video çekerek dans ettiği ve sevindikleri görüldü. Yaşananlardan geriye ise bu görüntüler kaldı.