Rus tankı, Mariupol'da rastgele bir binayı bombaladı! O anlar saniye saniye kamerada

Rusya - Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken önceki gün iki ülke heyetleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereler sonrasında ılımlı mesajlar verilmişti. Bazı noktalarda anlaştıklarını paylaşan heyetler, daha müzakere edecekleri maddeler içinse görüşmelerin sürdürüleceğini açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı ise toplantının hemen ardından Kiev ve Çernihiv kentlerindeki saldırıları azaltacaklarını duyurmuşlardı.

BİNAYI BOMBALADILAR

Müzakere süreci devam ederken sahadan gelen haberler ise endişe yaratıyor. Son olarak Mariupol'den gelen görüntülerde bir Rus tankının rastgele bir binayı art arda bombaladığı anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

SİVİLLER ZOR ŞARTLARDA TAHLİYE EDİLİYOR

Haftalardır çatışmaların en şiddetli yaşandığı yerlerden biri olan Mariupol'de, onlarca sivil günlerdir tahliye için bekliyordu. Geçtiğimiz hafta açılan insani koridorlardan bir grup şehir dışına çıkmıştı. Son olarak Moskova'nın ateşkes ilan ettiği Mariupol'dan sivilleri tahliye etmek için 45 otobüs gönderildiği bilgisi geldi.

UKRAYNA, RUSLARIN KAYIPLARINI PAYLAŞTI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun 24 Şubat-31 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 500 asker öldürüldü, Ruslara ait 135 uçak, 131 helikopter, 614 tank, 1735 zırhlı araç, 311 top, 96 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1201 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 75 yakıt aracı ve 83 insansız hava aracını da kaybetti.???