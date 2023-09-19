Bir barda bebeği havaya fırlatan iç çamaşırlı iki sarhoş kadın tutuklandı

Daytona Beach Polis Departmanı, sarhoş iki kadının bir barda bebeği oyuncak gibi havaya fırlatıp tehlikeye attığını açıkladı. Sierrah Newell ve Brianna Lafoe adlı kadınlar çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı. Olay, bir barda meydana geldi ve iki kadının bebeği yaklaşık 1.5 metre uzaklıktan havaya fırlattıkları ve onu baş aşağı çevirdikleri bildirildi.

Daytona Beach Polis Departmanı, iki sarhoş kadının gittikleri bir barda bebeği oyuncak gibi sğrekli havaya fırlatarak bebeğini hayatını tehlikeye attıklarını söyledi.

20 yaşındaki Sierrah Newell ve 19 yaşındaki Brianna Lafoe, çocuk istismarı suçundan tutuklandı, ayrıca ikincisi ek bir saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Olay, Perşembe günü gece yarısından hemen sonra Seabreeze Bulvarı'ndaki Coyote Ugly Saloon'da meydana geldi. Polis, iki kadının havaya bir bebek fırlattığı, onu baş aşağı çevirdiği ve yaklaşık 1.5 metre uzaklıktan onu ileri geri attığı ihbarları üzerine olay yerine geldi.

Olay sırasında Newell'un koltuk değnekleri ile dolaştığı ve yanındakilere saldırı tehdidi savurduğu iddia edildi.

Lafoe, olayı kaydeden bir kişiye yaklaşıp saldırdı. Bu sırada Lafoe, iddiaya göre bebeği baş aşağı çevirdi ve ayak bileklerinden tuttu. Aynı zamanda tanığa Newell'un koltuk değneği ile yaklaştı ve ikinci kez saldırmaya çalıştı.

Polis, tanık tarafından kaydedilen videoyu izlediğinde, Newell'un yerde oturduğunu ve Lafoe'nun ayağa kalkarak bebeği agresif bir şekilde yukarı ve aşağı salladığını gördüler. Lafoe, bebeği baş aşağı tuttu ve onu sert zemine ayak bileklerinden salladı. Ayrıca, polisler, "başlangıçta kaydı yapan kadını sağ kolundan açık bir el ile gerçekten ve kasıtlı olarak vurdu" dedi.

Olayın meydana geldiği yerin yanındaki Crazy John's Recreational Cannabis adlı bir mağazanın yöneticisi Shawn Knapp, olayın büyük bir bölümünü mağaza güvenlik kamerası kaydettiğini söyledi.

Olay sonrası iki kadın tutuklanıp cezaevine yollandı.