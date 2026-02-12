Haberler

Bir anlık dalgınlık canından edecekti! Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu
Rusya'nın Vladikavkaz Havalimanı'nda yaşanan olayda, 74 yaşındaki bir kadın, yürüyen yol sandığı bagaj taşıma bandına yanlışlıkla adım attı ve dengesini kaybederek bagajların geçtiği tünelin içine sürüklendi. Görevliler banttan bavul yerine kendilerine doğru gelen yaşlı kadını görünce şoke oldu. Yaşlı kadın yara almadan kurtarılırken yaşananlara ilişkin görüntüler yeniden dolaşıma girdi.

Rusya'nın Vladikavkaz Havalimanı'nda 74 yaşındaki bir kadın, yürüyen yol sandığı bagaj taşıma bandına basarak bagaj bölümüne sürüklendi. Yaklaşık 10 dakika sonra sağ salim kurtarılan kadının bagaj bölümüne sürüklendiği anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

BİR ANLIK DALGINLIK CANINA MAL OLACAKTI

Olay, Rusya'daki Vladikavkaz Havalimanı'nda meydana geldi. Moskova'ya gitmek üzere uçağa binmeye hazırlanan 74 yaşındaki bir kadın, kalkış kapısına yönelirken yürüyen yol zannettiği bagaj taşıma bandına yanlışlıkla adım attı.

Bandın hareket etmesiyle birlikte kadın, valizlerin taşındığı bölüme doğru ilerledi. Durumu ilk anda fark edemeyen yolcu, yaklaşık 10 dakika boyunca bagaj sisteminin içinde kaldı.

BAVUL YERİNE YAŞLI KADIN GÖREN GÖREVLİLER ŞOKE OLDU

Bagaj görevlileri, banttan bir bavul yerine kendilerine doğru gelen bir yolcu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Görgü tanıkları, bir kişinin bagaj tezgahının arkasına doğru çekildiğini fark edince durumu hemen havalimanı çalışanlarına bildirdi.

SAĞ SALİM KURTARILDI

Ekipler kısa sürede müdahale ederek yaşlı kadını güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

YOLCULUĞUNA DEVAM ETTİ

Kısa süreli paniğin ardından sağlık durumu iyi olduğu belirlenen kadın, planlanan uçuşuna yetişti ve Moskova'ya doğru yolculuğuna devam etti.

Çağla Taşcı
