Binlerce İranlı ABD ve İsrail'e karşı yürüdü

İran'ın başkenti Tahran, ABD ve İsrail'in bölgedeki askeri politikalarını ve son dönemdeki saldırılarını protesto etmek için yüz binlerce vatandaşın katıldığı dev bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Protestocular, tünelleri ve ana caddeleri doldurarak 'Kahrolsun ABD' ve 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı.

  • İran'ın başkenti Tahran'da yüz binlerce kişi ABD ve İsrail'in askeri politikalarını ve hava saldırılarını protesto etti.
  • Protestocular 'Kahrolsun ABD' ve 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı.
  • Protesto, bölgede tansiyonun zirve yaptığı ve karşılıklı saldırıların yaşandığı bir döneme denk geldi.

İran'ın başkenti Tahran, son yılların en yoğun katılımlı gösterilerinden birine sahne oldu. Yüz binlerce vatandaş, tünelleri ve ana caddeleri doldurarak ABD ve İsrail'in bölgedeki askeri politikalarını ve son dönemdeki hava saldırılarını protesto etti.

KAHROLSUN ABD SLOGANLARI ATILDI

Görüntülerde, protestocuların bir tünel içerisinde kilometrelerce uzanan dev bir konvoy oluşturduğu görülüyor. Katılımcıların ellerindeki cep telefonu ışıklarını havaya kaldırmasıyla oluşan "ışık denizi", protestonun barışçıl ama kararlı mesajını simgeledi. Kalabalık, sık sık "Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları atarak dev bir koro oluşturdu.

Yürüyüş boyunca dalgalandırılan dev İran bayrakları ve kırmızı renkli direniş sancakları dikkat çekti. Basın kuruluşlarının havadan ve yerinden kaydettiği görüntülerde, toplumun her kesiminden insanın bir araya geldiği, tünel duvarlarında yankılanan marşlar eşliğinde milli birlik mesajı verildiği gözlendi.

HALK SOKAKTA

Bu kitlesel yürüyüş, bölgede tansiyonun zirve yaptığı ve karşılıklı saldırıların yaşandığı kritik bir döneme denk geliyor. Gözlemciler, gece düzenlenen bu büyük çaplı organizasyonun, Tahran yönetiminin halk desteğini tazelemek ve dış güçlere karşı "caydırıcılık" mesajı vermek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtiyor.

Futbolcu cinayetinde aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı

Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu-İzzet Yıldızhan hakkında karar
Ateşkes konuşulurken, İran'a son zamanların en ağır saldırısı

Trump'ın sözleri havada kaldı! Son zamanların en ağır saldırısı
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar

İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Cinayet anını anlattı
Almanya'da tarihi zafer: Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı

Tarihi zafer! Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
Kocaeli'de tramvay hattında sevgi dolu duraklama: Vatmandan kaplumbağaya yardım eli

Günün tek güzel haberi! Vatmandan insanlık ölmemiş dedirten hareket
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun

Sanat dünyasından "ateşin bol olsun" diyen biri var
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not