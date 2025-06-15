Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 00.03'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 00.03'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DEPREMİN DERİNLİĞİ 6.99 KİLOMETRE
Saat 00.03'te meydana gelen depremin derinliği ise 6.99 kilometre olarak ölçüldü.