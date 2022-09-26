Bilim insanları kadınları cinsel ilişkiye teşvik etmenin yöntemini duyurdu, ortalık ayaklandı

Toronto'daki York Üniversitesi'ndeki bilim insanları, erkeklerin kadınları yeniden cinsel ilişkiye çekmek için yeni bir kente gezmeye götürmesi gerektiğini ve hayatlarına renk katılması tavsiyesinde bulundu. Ancak sosyal medyada bazı kişiler, bu tespitin bilimsel olmadığını savundu.

Kanada'nın en büyük şehri ve ticaret merkezi Toronto'da bulunan York Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir araştırma büyük yankı uyandırdı. Bilim insanları, erkekler ve kadınlar arasında düzensiz ilişkilerin nasıl yeniden canlanacağını araştırdı.

"YENİ YERLER KEŞFETMEYE GÖTÜRÜN"

Araştırma sonucunda bilim insanları tarafından yapılan tespitte, erkeklerin kadınları cinsel ilişkiye teşvik etmek için farklı kentlere seyahate götürmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca müze ve hayvanat bahçesi gibi ziyaretlerin de artırılması tavsiyesinde bulunuldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Fakat York Üniversitesi'ndeki araştırmacıların bu tespitleri, sosyal medyada büyük tepki çekti. Başta ABD'li ve Kanadalı kullanıcılar olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki kullanıcılar, tavsiyelerin asla bilimsel olmadığını ifade ederek araştırmacılara tepki gösterdi.