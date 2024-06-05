Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu

Bilim insanlarının araştırmalı neticesinde Dünya yüzeyine ilk tatlı su damlacıklarının 350 milyon yıl önce düştüğü tahmin ediliyordu. Ancak yeni araştırmalar neticesinde düşen ilk su damlacıklarının önceki tahminlerden 500 milyon yıl daha erken yani 4 milyar yıl önce düştüğü ortaya çıktı.

Avustralya ve Çin'den bir araştırma ekibi, antik minerallerde hapsolmuş oksijen izotoplarını kullanarak bu sonuca ulaştı. Batı Avustralya'daki Jack Hills, Dünya'nın kabuğundan günümüze kadar gelen en eski malzemeyi barındırıyor ve 4,4 milyar yıldır hemen hemen hiç değişmeden özünü korumuş.

DÜNYA'NIN EN ESKİ YAĞMURLARININ KANITI BULUNDU

Kuru ve tozlu bu manzara bugünlerde pek su almasa da, bilim insanları Hadean dönemine ait zirkon kristallerinde Dünya'nın en eski yağmurlarının kanıtını buldu. Bu, kanıtlar gezegenin hidrolojik tarihine dair büyük önem teşkil ederken yeni çalışmaların da kapısını aralıyor.

Curtin Üniversitesi'nden jeolog Hamed Gamaleldien, "Zirkon kristallerindeki yaş ve oksijen izotoplarını inceleyerek, dört milyar yıl öncesine kadar uzanan hafif izotopik imzalar bulduk," diyor.

Sadece manto altında oluşmuş ve taze suya maruz kalmış olmaları durumunda mümkün olan "aşırı izotopik olarak hafif" bileşimlere sahip olan Jack Hills zirkonlarının içinde, Dünya'nın ilk yağmurlarının kanıtı olabilir.

Gamaleldien, "Bu derinlerde bulunan tatlı suyun kanıtı, Dünya'nın dört milyar yıl önce tamamen okyanusla kaplı olduğu teorisini zorluyor," dedi.

Araştırmacılar Dünya'daki su döngüsünün bu dönemde gerçekleştiğini düşünüyor. Makalenin ortak yazarı Hugo Olierook, bulguların yaşamı başlatan koşulların sanılandan daha önce gerçekleştiğine işaret ettiğini söylüyor. Olierook, "Bu keşif, sadece Dünya'nın erken tarihine ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda kara kütleleri ve tatlı suyun, gezegenin oluşumundan sonraki 600 milyon yıl içinde yaşamın gelişmesi için zemin hazırladığını gösteriyor," değerlendirmesinde bulundu.

EN ESKİ KARASAL YAŞAM FORMU 3,48 YILLIK STROMATOLİTLERDİ

Daha önce, kabuğun bir okyanusun altında olduğu düşünülüyordu; en eski karasal yaşam formları, Pilbara Kratonu'nda keşfedilen 3,48 milyar yıllık stromatolitlerdir.

Bu yeni araştırma, kuru arazi, tatlı su rezervuarları, su döngüsü ve hatta yaşamın düşündüğümüzden çok daha erken ortaya çıktığını öne sürüyor. Aynı zamanda, "erken soğuk Dünya" teorisini de güçlendiriyor. Bu teori, Dünya'nın erimiş kaya denizinin bir kabuk haline gelmesinden kısa bir süre sonra, sıvı su, okyanuslar ve bir hidrosfere ev sahipliği yapacak kadar soğuduğunu öne sürüyor.

Olierook, "Bu bulgular, Dünya'nın erken tarihine dair anlayışımızda önemli bir adımı işaret ediyor ve yaşamın kökenlerine dair daha fazla araştırma için kapılar açıyor," diyerek bundan sonraki çalışmalar için de işaret verdi.