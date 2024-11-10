Biden ve Trump Beyaz Saray'da Bir Araya Geliyor

ABD Başkanı Joe Biden ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, çarşamba günü Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Trump ile 13 Kasım'da Beyaz Saray'da bir araya geleceğini belirtti. Jean-Pierre, "Başkan Biden'ın daveti üzerine Oval Ofis'te bir araya gelecekler" dedi.