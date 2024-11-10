Biden ve Trump Beyaz Saray'da Bir Araya Geliyor
ABD Başkanı Joe Biden ve 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 13 Kasım'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, toplantının Oval Ofis'te gerçekleşeceğini duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, çarşamba günü Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Trump ile 13 Kasım'da Beyaz Saray'da bir araya geleceğini belirtti. Jean-Pierre, "Başkan Biden'ın daveti üzerine Oval Ofis'te bir araya gelecekler" dedi.