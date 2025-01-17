Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi

Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım o ülkeden geldi
Yabancı VAR devreye girmedi: İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon

Tartışmalar bitmiyor! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon

Katliamları böyle savunmuş! Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık görevindeki son televizyon röportajında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı. Biden, "Sivilleri gelişigüzel halı bombardımanına tutamazsınız" dediği Netanyahu'nun kendisine, "Siz de aynısını İkinci Dünya Savaşı'nda Berlin'de yaptınız" diye yanıt verdiğini aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık görevinin son televizyon röportajını MSNBC News kanalından Lawrance O'Donnell'a verdi. Biden, röportajda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aralarında geçen bir diyaloğu da anlattı.

"BİBİ, İNSANLARI HALI BOMBARDIMANINA TUTAMAZSINIZ..."

Biden, "Hamas'ın yaptığı saldırı sonrasında İsrail'e gittim ve Netanyahu'ya dedim ki Bibi, insanları halı bombardımanına tutamazsınız. O da bana "İyi de siz de İkinci Dünya Savaşı'nda Berlin'i halı bombardımanına tuttunuz. Nükleer silah kullandınız. Binlerce masum insanı öldürdünüz ki ordunuz savaşı kazanabilsin..." ifadeleriyle aralarında geçen diyaloğu aktardı.

NETANYAHU: ONLAR DA BİZİM İNSANLARIMIZI ÖLDÜRDÜ

Joe Biden konuşmanın devamında, "Ne olursa olsun 1 düşman için onlarca sivili öldüremezsiniz. Ancak Netanyahu bana 'Onlar da bizim insanlarımızı öldürdü.' diye cevap verdi" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU İÇİN ZOR BİR DURUM"

Netanyahu'nun İsrail tarihinin en "aşırı sağcı" kabinelerinden birinde başbakanlık yaptığını ve bu sebeple iç politikadaki hassas dengelerden dolayı da ateşkes gibi önemli kararları rahat alamadığını savunan Biden, bu konunun Netanyahu için zor bir durum olduğunu belirtti.

Katliamları böyle savunmuş! Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
img

Altında yeni seviye! Eski fiyatların hepsini unutun
img

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı
img

İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

İkiniz de aynı poxun lacivertisiniz.

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBaykal Palandoken:

kendi ağızlarıyla itiraf ediyorlar buna rağmen bunları savunan varsa kendi başlarına gelmesini temenni ediyorum yüce ALLAH' TAN.

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

SONUNA KADAR TERORİSTLER İLE SAVAŞAN İSRAIL'İN YANINDAYIM.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArarat Arat:

tüm devletler de aynıdır

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

Ne yazıktırki Hitler zamanında işini tami tamamına yapmamış, Hitlerin bunlara yaptığının aynısını bunlarda abd ve ab desteği ile Filistine yapiyorlar, destek olmasalar o bolgenin ülkelerdi bir kaşık suda boğalar.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tek gol var

Tek gol var! Tempo inanılmaz
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.