Katliamları böyle savunmuş! Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık görevinin son televizyon röportajını MSNBC News kanalından Lawrance O'Donnell'a verdi. Biden, röportajda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aralarında geçen bir diyaloğu da anlattı.

"BİBİ, İNSANLARI HALI BOMBARDIMANINA TUTAMAZSINIZ..."

Biden, "Hamas'ın yaptığı saldırı sonrasında İsrail'e gittim ve Netanyahu'ya dedim ki Bibi, insanları halı bombardımanına tutamazsınız. O da bana "İyi de siz de İkinci Dünya Savaşı'nda Berlin'i halı bombardımanına tuttunuz. Nükleer silah kullandınız. Binlerce masum insanı öldürdünüz ki ordunuz savaşı kazanabilsin..." ifadeleriyle aralarında geçen diyaloğu aktardı.

NETANYAHU: ONLAR DA BİZİM İNSANLARIMIZI ÖLDÜRDÜ

Joe Biden konuşmanın devamında, "Ne olursa olsun 1 düşman için onlarca sivili öldüremezsiniz. Ancak Netanyahu bana 'Onlar da bizim insanlarımızı öldürdü.' diye cevap verdi" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU İÇİN ZOR BİR DURUM"

Netanyahu'nun İsrail tarihinin en "aşırı sağcı" kabinelerinden birinde başbakanlık yaptığını ve bu sebeple iç politikadaki hassas dengelerden dolayı da ateşkes gibi önemli kararları rahat alamadığını savunan Biden, bu konunun Netanyahu için zor bir durum olduğunu belirtti.