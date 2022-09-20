Biden Kraliçe'nin cenazesinde arka sıralara oturdu, Trump ''ABD'ye saygı göstermiyorlar'' diyerek tepki gösterdi

Kraliçe'nin cenaze töreninin yankıları devam ediyor. Devlet başkanları tören alanına gelişinden oturma düzenine kadar birçok şey konuşuluyor. Biden'ın törende on dördüncü sıraya oturması da dikkat edilenler arasında yer alıyor. Eski ABD başkanı Donald Trump, ''Amerika'ya yapılan 'saygısız' bir hareket'' olduğunu söyledi. Ama Biden'ın oturma düzeni protokol sırasına göre normal olduğu ortaya çıktı.

19 Eylül'de Kraliçe, düzenlenen törenle defnedildi. Devlet başkanları otobüsle tören alanına gelirken Biden ve eşi özel araçla alana gelmişti. Biden'a sunulan bu ayrıcalık eleştirilerin hedefi olmuştu. Ama Biden'ın tören sırasında ön dört sıra arkaya oturması herkesi şaşırttı. Bu duruma ilk tepki eski başkan Trump'tan geldi.

''SAYGISIZ BİR HAREKET''

Trump, Biden'ın tören sırasında 14 sıra arkaya oturmasına kendi sosyal medyası olan Truth Socal'dan ''Amerika'ya saygı göstermiyorlar'' açıklaması yaparak tepki gösterdi. Trump, ''Eğer başkan olsaydım beni oraya oturtamazlardı ve ülkemiz şimdikinden farklı olurdu, Amerika'ya sadece 2 yılda olan şey bu. Saygı yok!'' ifadelerini kullandı.

PROTOKOL SIRASINA GÖRE OTURDULAR

Trump, bu açıklamaları yapsa da gerçek çok farklı çıktı. Kraliçe II. Elizabeth'in, Westminster Abbey'de düzenlenen töreninde protokol gereği İngiliz Milletler Topluluğu üyeleri ön sıralara oturtuldu. Biden ve eşi, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve eşi Agata Kornhauser Duda'nın arkasında, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Peter Fiala ve eşi Jana Fialová'nın önünde oturuyorlardı.