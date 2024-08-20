Biden, Kamala Harris'e Destek Verdi ve Gazze Konusunda Ateşkes Çalışmalarını Anlattı

(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden, Demokratların Ulusal Kongresi'nde yaptığı veda konuşmasında Kamala Harris'e yönelik desteğini yinelerken, Gazze konusunda ve ateşkes çalışmalarına ilişkin özveriyle çalıştıklarını söyledi. Hilary Clinton ise Harris'in ABD siyasetindeki cam tavanları kırmasının zamanı geldiğini dile getirdi.

Demokratların Ulusal Kongresi'nin ilk oturumu 19 Ağustos'ta Chicago'da başladı. ABD'de seçim öncesi Demokrat Parti'nin başkan adayının açıklandığı kongrede, bu sene Demokrat Parti, Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından Başkan Yardımcısı Harris'i başkan adayı olarak göstermişti.

Kongrede veda konuşması yapan Biden, ABD halkına, "demokrasiyi korumak için Kamala Harris'i seçmeleri" gerektiğine yönelik çağrıda bulundu. Ayrıca Biden, Harris'i başkan yardımcısı olarak seçmesini "tüm kariyerim boyunca verdiğim en iyi karar" olarak nitelendirirken Kongre'de yer alan delegelere iki partili altyapı yasası ve enflasyon azaltma yasası da dahil olmak üzere imzaladığı önemli yasa tasarılarını hatırlattı.

Biden Gazze'de yaşanan katliama ve İsrail-Hamas ateşkesine yönelik "ellerinden geleni yaptıklarını" söyledi

Kongrede, Bir grup Filistin yanlısı gösterici "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" yazılı bir pankart açarken Biden, bu hafta Chicago'da düzenlenen ateşkes yanlısı protestoları kastederek, "Her iki tarafta da çok sayıda masum insan öldürülüyor" dedi. Demokratların Ulusal Kongresi'nin açılış gününde binlerce gösterici, Gazze'de ateşkes sağlanması ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin sona erdirilmesi çağrısında bulunarak, çoğunluğu barışçıl bir protesto gösterisi düzenledi.

Chicago'daki etkinlik alanının etrafındaki güvenlik çitini aşan onlarca göstericinin yakalanırken, birkaç gösterici tutuklandı. Biden, yaptığı kongre veda konuşmasında "sokaktaki protestocuların haklı olduğunu" kabul etti.

Biden, Chicago'daki Filistin yanlısı protestoculara hak verdi

Biden, son ateşkes görüşmeleri hakkında, "Ben ve Dışişleri Bakanım daha büyük bir savaşı önlemek, rehineleri ailelerine kavuşturmak ve Filistin halkının çektiği sivil acıları sona erdirmek için Gazze'ye insani, sağlık ve gıda yardımı ulaştırmak ve nihayet bir ateşkes sağlamak ve bu savaşı sona erdirmek için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hilary Clinton'tan Kamala Harris'e destek

Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nin açılış gecesinde Hillary Clinton, büyük bir partiden başkanlık adaylığı kazanan ilk kadın olarak Amerika'nın en zorlu engellerinden birini nasıl kırdığını anlattı. Clinton, "Birimizin önündeki engel kalkınca, hepimizin yolu açılıyor" diyerek sekiz yıl önceki kongre konuşmasını hatırlattı. Hilary Clinton, 2016'daki başkanlık yarışında Donald Trump'a karşı seçimi kaybetmişti.

Clinton, konuşmasında, Demokrat Parti'nin Beyaz Saray'a ilk kez bir 'kadın başkan' getirme yolunda bir hamle yaptığı şu günlerde, Chicago'da binlerce kişilik bir kalabalığa meşaleyi devretme zamanının geldiğini söyledi. Clinton, "Birlikte, en yüksek, en sert cam tavana çok sayıda çatlak koyduk, bu cam tavanın diğer tarafında Kamala Harris elini kaldırıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak yemin ediyor" dedi.