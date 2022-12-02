Biden'ın Putin'le görüşmek için şart sunmasına Rusya'dan ilk yanıt: Müzakereye açığız ancak savaş devam edecek

ABD Başkanı Biden, Rusya lideri Putin'le görüşmek için tek şart sunarak, "Putin savaşı bitirme yoluna girerse konuşmaya hazırım" dedi. Kremlin ise Putin'in Biden ile müzakereye açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna'dan çıkmaya hazır olmadığını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Fransa lideri Emmanuel Macron ile görüşmesi basın toplantısı düzenledi. Biden, Rusya- Ukrayna savaşını bitirmenin tek akılcı yolunun Putin'in askerlerini Ukrayna'dan çekmesi olduğunu belirterek, "Putin bu yolu seçmeyerek çok ağır bir bedel ödüyor. Aynı zamanda Ukrayna'da da çok büyük bir yıkıma yol açıyor." ifadelerini kullandı.

PUTİN'LE GÖRÜŞMEK İÇİN TEK ŞART SUNDU

Putin ile iletişime geçmek gibi bir niyeti olmadığını söyleyen Biden, "Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar konusunda niyetli olursa onunla konuşmaya hazırım. Ancak henüz böyle bir yolda değil. Böyle bir şey olursa, Fransız ve NATO dostlarımla iletişim halinde Putin ile oturup aklından ne geçiyor görürüm." dedi.

KREMLİN'DEN YANIT GELDİ

Biden'ın sözlerine bugün Kremlin'den yanıt geldi. Açıklamada Rus lider Putin'in Biden ile müzakereye açık olduğu ancak Rus ordusunun Ukrayna'dan çıkmaya hazır olmadığını bildirildi.