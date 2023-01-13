Biden'ın evinde ve eski ofisinde bulunan gizli belgeleri araştırmak için özel savcı atandı

Başsavcı Merrick Garland bağımsız bir avukatın, Başkan Biden'ın gizli belgeleri hor kullanıp kullanmadığına dair bir soruşturma yürüteceğini kaydetti; bunun için savcı Robert Hur'ün görevlendirildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, kendisine ait ofislerden çıkan gizli belgeler nedeniyle zor bir hafta yaşıyor. Biden’a ait ikinci bir özel ofisten de benzer nitelikte belgeler çıktı.

Beyaz Saray, ikinci gruptaki belgelerin Biden'ın evinin garajında bulunduğunu belirtti.

Başsavcı Merrick Garland ise bağımsız bir avukatın, Biden'ın gizli belgeleri hor kullanıp kullanmadığına dair bir soruşturma yürüteceğini kaydetti; bunun için savcı Robert Hur'ün görevlendirildiğini açıkladı.

Hur görevlendirmeye ilişkin olarak, adil ve tarafsız olacağı vurgusunu yaptı.

Biden’ı zora sokan gelişme ile ilgili olarak Cumhuriyetçi Parti de siyasi baskısını artırıyor.

Kongre’deki Cumhuriyetçiler, Biden’ın evlerine giren ziyaretçilerin bilgilerini talep etti ve ABD Başkanı’nın evinde gizli belge bulunmasının ulusal güvenlik riski yarattığını savundu.

İlk grup belge Biden’ın Obama yönetiminde başkan yardımcılığı yaptığı döneme aitti.

Washington DC’deki özel ofiste keşfedilen belgeler, incelenmesi için Adalet Bakanlığı’na teslim edilmişti.

Amerikan kamuoyu Kasım ayındaki keşiften bu hafta haberdar oldu.

Bugünkü basın toplantısının ardından bu konunun sorulduğu Joe Biden, "Belgeler ortalıkta değildi, kilit altındaydı" dedi.

Biden bu belgelerin kişisel kitaplığında bulunduğunu ve başkalarının görebileceği bir şekilde tutulmadığını söyledi.

Biden belgelerini önemli kılan bir diğer nokta, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın benzer bir inceleme altında olmasından kaynaklanıyor.

Donald Trump, FBI’ın Ağustos ayında gizli belgeler nedeniyle evini bastığını duyurmuştu.

Trump, Biden belgelerinin gün yüzüne çıkması sonrası sosyal medya hesabından, “FBI, Joe Biden’ın evlerini ne zaman basacak acaba? Belki de Beyaz Saray’a baskın yaparlar” mesajını paylaşmıştı.

ABD'de ilgili yasa gereği, bu tür resmi belgeler ve elektronik posta yazışmaları Ulusal Arşiv Dairesi'ne gönderilmek zorunda.

Belgelerde ne yer alıyor?

Joe Biden’a ait ofisten çıkan ilk grup belgede, ABD istihbarat birimlerinin, Ukrayna, İran ve İngiltere’ye ait bilgilendirme notları yer alıyor.

Beyaz Saray gizli belgelerin, avukatları tarafından Biden'ın Wilmington'daki evinin garajında bulunduğunu açıkladı.

Biden’ın özel danışmanı Richard Sauber, "Avukatlar, bazı kişisel ve siyasi belgeler arasında, Obama-Biden yönetimine ait 'gizli' ibaresi bulunan kayıtlara rastladı" dedi.

Danışman, biri hariç bu belgelerin tümünün Başkan Biden'ın Wilmington'daki evinin garajında, tek sayfalık bir belgenin de yandaki bir odada bulunduğunu ekledi.

Sauber, yönetimin işbirliği halinde belgelerle gerektiği şekilde ilgilenilmesini sağlamaya çalıştığını belirtti.

Biden belgelerin kendisine de sürpriz olduğunu söylemişti.

Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçilere geçtiği siyasi atmosferde konunun komisyonlar aracılığıyla gündemde tutulabileceği ifade ediliyor.

Biden, Trump’ı hassas belgeleri depolamakla “sorumsuzluk” yapmakla suçlamıştı.