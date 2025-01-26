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Biden durdu, Trump izin verdi! Gelir gelmez İsrail'e sevkiyat yaptı

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ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden yönetimi tarafından durdurulan yaklaşık 1 tonluk MK-84 bombalarının İsrail'e sevkiyatına izin verdi.

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden tarafından durdurulan yaklaşık 1 tonluk MK-84 bombalarının İsrail'e sevkiyatına ABD Başkanı Donald Trump izin verdi.

"ORTA DOĞU DAHA GÜVENLİ OLUR"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Trump'ın bu adımının ardından yaptığı açıklamada, " İsrail'e önemli savunma sevkiyatını serbest bırakarak bir başka liderlik örneği sergilediği için Başkan Trump'a teşekkür ederim. İsrail kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğunda Orta Doğu daha güvenli olur" dedi.

"PARASINI ÖDEDİLER VE UZUN ZAMANDIR BEKLİYORLARDI"

Trump dün Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, MK-84 bombaları için "Onları bugün serbest bıraktık. Parasını ödediler ve uzun zamandır bekliyorlardı. Depodaydılar" ifadelerini kullanmıştı.

BİDEN ASKIYA ALMIŞTI

ABD, İsrail'in bu mühimmatı Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırmak için kullanabileceği endişesiyle Mayıs ayında askıya almıştı.

Biden durdu, Trump izin verdi! Gelir gelmez İsrail'e sevkiyat yaptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAyhan erdem:

İşde dostum tramp diye tebrik ettığınız abd yeni başkanı hadi yeni savaşlara hazır olsun ortadoğu

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Haber Yorumlarıkerem can:

Şerefsizler f-35 ve f-16 ücretleri ödenmedi ki bize göndermediniz

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