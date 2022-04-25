Biden, dün tebrik için aradığı Macron'a ulaşamadı - Haberler

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Biden, dün tebrik için aradığı Macron'a ulaşamadı

AA - Dildar Baykan Atalay - Dünya
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Biden, dün tebrik için aradığı Macron'a ulaşamadı

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa'da yenilen Cumhurbaşkanı seçilen Macron'u telefonla arayarak tebrik etmek istediğini ancak Macron'un telefona çıkmadığını söyledi.

Biden, hafta sonunu geçirdiği Delaware'den Washington'a geldiği esnada havalimanındaki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"DÜN GECE KONUŞMAYA ÇALIŞTIM"

Fransa'da düzenlenen seçimlerin sonucundan "memnun" olduğunu belirten Biden, "Macron ile dün gece konuşmaya çalıştım. Personeli ile görüştüm, Macron'un Eyfel Kulesi'nde iyi vakit geçirdiğini söylediler. Bugün kendisiyle konuşacağım." ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna ziyaretlerine ilişkin görüşeceğini belirten Biden, "Ziyaret iyi geçti." ifadesini kullandı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Dünya

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