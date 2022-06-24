Biden bu kez gaflarıyla değil talimat listesiyle gündemde! Yapacaklarını tek tek kağıda yazıp eline vermişler

ABD Başkanı Joe Biden'a verilen talimat listesi görüntülendi. 79 yaşındaki Biden, Beyaz Saray'ın Roosevelt Odası'nda vali, işçi liderleri ve özel şirket temsilcileriyle bir araya geldi.

YAPMASI GEREKEN HER ŞEYİ TEK TEK YAZMIŞLAR

Toplantıdaki açıklamalarının yanı sıra Biden'in elindeki kağıt parçası tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu 'talimat listesi'nde Biden'in yapması gereken her şeyin tek tek yazılmış olduğu ortaya çıktı. Talimatlarsa şöyle sıralıydı;