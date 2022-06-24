Biden bu kez gaflarıyla değil talimat listesiyle gündemde! Yapacaklarını tek tek kağıda yazıp eline vermişler
Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Son dönemde sık sık yaptığı gaflarla ve ilginç hareketleriyle gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden bu kez de elindeki kağıt parçasıyla gündem oldu. Beyaz Saray'da vali, işçi liderleri ve özel şirket temsilcileriyle bir araya gelen Biden'ın elindeki kağıtta yapması gereken her şeyin tek tek yazıldığı bir talimat listesi olduğu görüldü. Kağıtta, "Oturacaksın", "Katılımcılara teşekkür edeceksin" ve "Odadan çıkacaksın" gibi talimatlar yer aldı.
ABD Başkanı Joe Biden'a verilen talimat listesi görüntülendi. 79 yaşındaki Biden, Beyaz Saray'ın Roosevelt Odası'nda vali, işçi liderleri ve özel şirket temsilcileriyle bir araya geldi.
YAPMASI GEREKEN HER ŞEYİ TEK TEK YAZMIŞLAR
Toplantıdaki açıklamalarının yanı sıra Biden'in elindeki kağıt parçası tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu 'talimat listesi'nde Biden'in yapması gereken her şeyin tek tek yazılmış olduğu ortaya çıktı. Talimatlarsa şöyle sıralıydı;
- Roosevelt Odası'na gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.
- Oturacaksın.
- Basın mensupları gelecek.
- Sen 2 dakika brifing vereceksin.
- Basın mensupları odadan çıkacak.
- Liz Schuler'e bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz çevrimiçi olarak toplantıya katılacak)
- Katılımcılara teşekkür edeceksin.
- Katılımcılara teşekkür edip odadan çıkacaksın.