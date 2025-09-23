Haberler

Beyaz Saray, Maduro'nun Görüşme Çağrısını Reddetti

Beyaz Saray, Maduro'nun Görüşme Çağrısını Reddetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme isteğini içeren mektubunu eleştirerek, Maduro'nun ifadelerinin gerçek dışı olduğunu belirtti ve Trump yönetiminin Venezuela'ya karşı tutumunun değişmediğini söyledi.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme çağrısı yaptığı mektubunda gerçek dışı ifadeler olduğunu belirterek, Venezuela'ya karşı tutumlarının değişmediğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği, doğrudan görüşmeye istekli olduğunu kaydeden mektubu aldıklarını bildirdi. Leavitt, "Bu mektupta Maduro'nun tekrarladığı birçok yalan vardı. Trump yönetiminin Venezuela konusundaki tutumu değişmedi" dedi.

Leavitt, Maduro'nun görüşme çağrısının reddedildiğini vurgulayarak, Trump yönetiminin, Maduro hükümetini 'yasa dışı' gördüğünü aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Anadolu köylerinde dilden dile dolaşıyor: Peki nedir bu alkarası, kimlere musallat oluyor?

Anadolu'daki korku efsanesi: Korunmak için bakın ne yapıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 kişinin can verdiği yangında korkunç detaylar

3 yanmış cesedin çıkarıldığı evle ilgili vahim detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.