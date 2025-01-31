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Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Kovid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan sızmış olduğu yönündeki iddiaların 'doğrulanmış bir gerçek' olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık döneminde virüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığını ve tüm dünyaya yayıldığını savunmuştu. Pekin ise bu iddiaları reddetmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, basın mensuplarının gündemdeki başlıklara ilişkin sorularını yanıtladı.

"KOVİD-19 VİRÜSÜ VUHAN'DAKİ LABORATUVARLARDAN SIZDI"

Leavitt, Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), Kovid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki son açıklamasını değerlendirdi. Beyaz Saray Sözcüsü, "(CIA Direktörü) John Ratcliffe'e bu gerçeği Amerikan halkına açıkladığı için tebrikler. (Joe) Biden yönetiminin Amerikan halkına bu konudaki gerçekleri açıklama şansı vardı ama nedense bunu yapmamayı tercih ettiler. Artık bunun doğrulanmış bir gerçek olduğunu biliyoruz. Bunun ortaya çıkması uzun yıllar aldı ama Başkan (Donald Trump) bu konuda haklıydı." ifadelerini kullandı.

TRUMP ÇİN'İ SUÇLAMIŞ, PEKİN İSE REDDETMİŞTİ

2016-2020 yıllarında ilk başkanlık döneminin sonunda Kovid-19'a ilişkin açıklamalar yapan Trump, virüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığını ve Çin'in gerekli tedbirleri zamanında almadığı için tüm dünyaya yayıldığını savunmuştu. Pekin ise bu iddiaları reddetmişti.

Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErkin Cuma:

Her şeyin başi abd suçu başka yere atiyor

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Haber YorumlarıTheRamazan456 null:

bilmediğimiz bir şey söyle

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