Beyaz Saray, İran Hedeflerine Yönelik Saldırı Planını Onayladı

CBS televizyonuna konuşan Amerikalı güvenlik yetkilileri, Beyaz Saray’ın Suriye ve Irak'taki İran hedeflerine yönelik bir dizi saldırı planını onayladığını söylüyor.

Yetkililer, saldırıların birkaç gün içinde gerçekleşeceğini ve hava koşullarının zamanlama konusunda belirleyeceği olacağını kaydetti

Geçen Pazar günü Ürdün'de Suriye sınırına çok yakın bir Amerikan üssüne yapılan insansız hava aracı saldırısında üç ABD askeri öldürülmüştü.

ABD bu saldırıdan İran destekli bir milis grubunu sorumlu tuttu.

Irak'ta konuşlu İslami Direniş adlı bu grubun, İran Devrim Muhafızları tarafından silahlandırıldığı, finanse edildiği ve eğitildiğine inanılıyor.

Örgüt yapılan saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Tahran ise Kule 22 adlı askeri üsse yapılan saldırıda rol oynadığı iddiasını reddetti.

Saldırıda 41 Amerikan askeri de yaralandı.

Reuters’a konuşan dört ABD'li yetkili, üsse yapılan saldırıda kullanılan drone’un İran yapımı olduğuna inanıldığını söyledi.

Beyaz Saray’ın saldırıya yanıtının ne olacağı üzerine değerlendirmeler yapılıyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesinin “seçilen yerde, seçilen zaman, seçilen şekilde” yanıt vereceğini savunmuştu.

BBC’nin Amerika’daki yayıncılık ortağı CBS News'e konuşan ABD’li yetkililer, olası misillemeye ilişkin zaman vermedi.

Yetkililer, sivillerin zarar görme riskini azaltmak için hava koşullarının dikkate alındığını kaydediyor.

Misilleme baskısı altındaki ABD Başkanı Joe Biden’a, ülkesindeki şahin siyasetçilerden İran topraklarındaki hedeflerin vurulması çağrısı da geldi.

Ancak Başkan Biden ve savunma yetkilileri, bölgedeki gerilimin daha da yoğunlaşmasının istenmediğini vurguluyor.

Biden bu hafta başında Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada “İstediğim şey bu değil" mesajı verdi ve İran topraklarına yönelik bir misilleme yapılmayacağını ima etti.

CBS’in aktardığına göre, Beyaz Saray yapacağı misillemeyi Suriye ve Irak topraklarındaki İran bağlantılı hedeflerle sınırlı tutacak.

İran destekli silahlı gruplar, İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana ABD ve İsrail bağlantılı kuruluşlara yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ABD ve İsrail gemilerinin hedef almaya devam edeceklerini açıklıyor.

Haberler İran’ın da benzer bir gerilimi engellemek için adım attığına işaret ediyor.

Reuters ismini vermeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'ın kapsamlı bir çatışmaya çekilme riskini azaltmak için Suriye’de bulunan üst düzey yetkililerini geri çektiğini bildirdi.

Ocak ayında Suriye’de düzenlenen bir hava saldırısında Şam’da bulunan İranlı üst düzey istihbarat yetkilileri hedef alınmıştı.

CNN televizyonu bu hafta yaptığı haberde, İran hükümetinin, kendisiyle bağlantılı grupların düzenlediği saldırılardaki artıştan endişe duyduğunu iddia etti.

Bölgede Ekim ayından bu yana ABD kuvvetlerine yönelik 160'tan fazla saldırı düzenlendiği kaydediliyor.

Ürdün’deki üs saldırısında öldürülen üç ABD askerinin cenazelerinin Cuma günü ABD’deki Delaware Hava Kuvvetleri üssüne gönderilmesi bekleniyor.

Beyaz Saray, Başkan Biden'ın da askeri cenaze törenine katılacağını duyurdu.

Üç askerin isimlerinin William Jerome Rivers (46), Kennedy Ladon Sanders (24) ve Breonna Alexsondria Moffett (23) olduğu belirtildi.