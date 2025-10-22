Beyaz Saray'daki Gizli Servis Kapısına Şüpheli Araçla Çarpıldı

ABD'de Beyaz Saray'daki Gizli Servis kapısına şüpheli bir aracın çarptığı bildirildi.

ABD Gizli Servis İletişim Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yerel saatle 22.37'de Beyaz Saray'ın dışındaki Gizli Servis'in kapısına bir aracın çarptığı belirtildi. Açıklamada, kapıya aracıyla çarpan sürücünün gözaltına alındığı ve aracın incelenmesinin ardından herhangi bir sorun bildirilmediği kaydedildi. Gizli Servis'in olayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.