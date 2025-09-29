Beyaz Saray'da Trump-Netanyahu zirvesi başladı

Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi öncesi gazetecilere kısa açıklama yapan ABD Başkanı Trump, " Gazze'de barış olacak mı?" sorusuna evet yanıtını verdi.

TRUMP İLE NETANYAHU GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki "Gazze" konulu görüşme başladı. Beyaz Saray'daki tarihi zirvede Trump Netanyahu'yu kapıda karşıladı. İki isim daha sonra toplantıya geçti.

TRUMP'TAN "GAZZE'DE BARIŞ OLACAK MI?" SORUSUNA YANIT

Trump Netanyahu ile görüşmesi öncesi gazetecilere ayaküstü açıklamada bulundu. Trump, " Gazze'de barış olacak mı?" sorusuna, "Evet" yanıtını verdi.

TRUMP'IN GAZZE PLANI NE?

Trump'ın planı hakkında basına bazı bilgiler sızdı. Bu bilgilere göre;

Hamas ve İsrail kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze'deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.

Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilecek; bir barış gücü ile güvenlik sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.

Geçici yönetim Gazze'yi, Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan sonra devredecek. Hamas silah bırakacak ve İsrail bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunamayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilecek.

Gazze'deki Filistinlilerin bölgede kalması teşvik edilecek göçe zorlanmayacak. Yine de gitmek isteyenler gitse bile geri dönebilecek.

GERGİNLİKLER SU YÜZÜNE ÇIKABİLİR

Liderlerin Beyaz Saray toplantısı, Gazze savaşının gündemin merkezinde olduğu ve İsrail'in sık sık hedef alındığı New York'ta düzenlenen yıllık dünya liderleri toplantısının ardından gerçekleşiyor. Trump ve Netanyahu çoğunlukla aynı görüşte olsa da ve ABD İsrail'in ana silah tedarikçisi olmaya devam etse de bugünkü görüşmelerde gerginliklerin su yüzüne çıkma ihtimali var. Trump, perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamasının hemen ardından İsrail'in Batı Şeria'yı Gazze ve Doğu Kudüs ile birlikte ilhak etmesine izin vermeyeceğini söylemişti. Analistler, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesinin, Trump'ın ilk yönetimi tarafından aracılık edilen ve birkaç Arap ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkiler kurduğu tarihi İbrahim Anlaşmaları'nı bozabileceğini söylüyor.