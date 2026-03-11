Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki çalışma tarzına dair ilginç bir detay gündeme geldi. Wall Street Journal'ın haberine göre Trump, Oval Ofis'teki görüşmeler sırasında sık sık konuyu ayakkabılara getiriyor ve bazı üst düzey yetkililere hediye olarak deri ayakkabılar gönderiyor.

AYAKKABILAR İÇİN OLAY SÖZLER

Habere göre Trump bir toplantı sırasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ayakkabılarına dikkat kesildi. İkilinin ayakkabılarını öven Trump, katalogdan modeller inceleyerek ayakkabı numaralarını sordu. Rubio'nun 11,5, Vance'in ise 13 numara giydiğini öğrenen Trump'ın "Bir insan hakkında ayakkabı numarasından çok şey anlayabilirsiniz" dediği aktarıldı.

Beyaz Saray'daki bazı toplantıların ve öğle yemeklerinin zaman zaman ayakkabı sohbetlerine dönüştüğü, Trump'ın çevresindekilere sık sık "Ayakkabıları aldınız mı?" diye sorduğu belirtildi.

OVAL OFİS'TE AYAKKABI DENEMESİ

Haberde yer alan bilgilere göre bazı yetkililer ayakkabıları doğrudan Oval Ofis'te denemek zorunda kaldı. Bir Beyaz Saray çalışanı durumu esprili bir şekilde "Bütün erkekler artık onlardan giyiyor" sözleriyle anlatırken, bir başka yetkili ise "Komik olan şu ki kimse giymemekten çekiniyor" yorumunu yaptı.

Trump'ın hediye ettiği ayakkabıların Chicago merkezli ünlü bir markaya ait olduğu belirtiliyor. 1892'de kurulan şirketin klasik deri ayakkabılarının fiyatı ise yaklaşık 145 dolar (yaklaşık 6 bin 500 TL) civarında.

Trump'ın geçen yıl uzun çalışma günleri için daha rahat ayakkabılar aramaya başladığı ve bu markada karar kıldıktan sonra çevresindekilere de aynı ayakkabılardan sipariş vermeye başladığı ifade edildi. Beyaz Saray kaynakları Trump'ın bu ayakkabıları kendi cebinden ödediğini belirtti.

"AYAKKABI KULÜBÜ" GENİŞLİYOR

Trump'ın ayakkabı hediyesini alanlar arasında Marco Rubio ve JD Vance'in yanı sıra Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ticaret Bakanı Howard Lutnick, muhafazakâr televizyon sunucuları Sean Hannity ve Tucker Carlson ile Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham'ın da bulunduğu belirtiliyor.

Bazı yetkililerin ise bu durumdan memnun olmadığı ifade ediliyor. Haberde bir kabine üyesinin, Trump'ın hediyesi nedeniyle kendi tercih ettiği Louis Vuitton ayakkabılarını kullanmayı bırakmak zorunda kaldığını söylediği aktarıldı.

AYAKKABI NUMARASI TAHMİNİ

Trump'ın ayrıca insanlara bakarak ayakkabı numaralarını tahmin etmeyi sevdiği ve doğru tahminde bulunduğunda yardımcılarına hemen sipariş vermelerini söylediği de belirtildi. Bir hafta sonra Beyaz Saray'a gönderilen ayakkabı kutularının bazılarında Trump'ın imzası veya kısa bir teşekkür notu bulunduğu ifade edildi.