Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

2024 yılında Suriye'den kaçan Beşar Esad'ın, Rusya'nın başkenti Moskova'da ailesiyle birlikte yeni bir yaşam kurduğu belirtildi. İzole ve sessiz bir yaşam sürdüren Esad'ın, yeniden eğitim aldığı ve eski mesleği olan oftalmolojiye (göz hastalıkları) geri döndüğü ifade edildi. Aynı zamanda Rusça dersleri de alan Esad'ın, Moskova'nın lüks yerleşim bölgelerinden Rublyovka'da yaşadığı aktarıldı.

  • Beşar Esad, 8 Aralık 2024'te Şam'dan ayrılarak Moskova'ya kaçtı.
  • Beşar Esad, Moskova'da oftalmoloji eğitimi alıyor ve Rusça dersleri alıyor.
  • Esma Esad, Moskova'da lösemi tedavisi gördü ve deneysel bir yöntemle sağlığına kavuştu.

Yıllardır süren iç savaş ve isyan dalgasının ardından 2024 yılında devrilerek Suriye'den kaçan Beşar Esad'ın, Rusya'nın başkenti Moskova'da ailesiyle birlikte yeni bir yaşam kurduğu öğrenildi. Esad'ın burada izole ve sessiz bir hayat sürdüğü ifade edildi.

OKUL SIRALARINA GERİ DÖNDÜ

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Esad ailesine yakın kaynaklar, Esad'ın Moskova'da yeniden eğitim almaya başladığını ve okul sıralarına geri döndüğünü söyledi. Esad'ın hem akademik çalışmalarına hem de kişisel eğitimine ağırlık verdiği aktarıldı.

ESKİ MESLEĞİNE YENİDEN YÖNELDİ

Geçmişte oftalmoloji eğitimi alarak göz doktoru olan Beşar Esad'ın, Moskova'da yeniden bu alandaki derslere başladığı belirtildi. Kaynaklara göre Esad, oftalmoloji çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda Rusça dersleri de alıyor.

"BU ONUN İÇİN BİR TUTKU"

Esad'a yakın kaynaklar, "Şu an Rusça öğreniyor ve oftalmoloji çalışmaya devam etti. Bu onun için bir tutku ve açıkçası paraya ihtiyacı yok gibi gözüküyor. Suriye'deki savaş başlamadan önce de Şam'da düzenli olarak oftalmoloji alanında çalışıyordu" ifadelerini kullandı. Aynı kaynaklar, Moskova'da yaşayan varlıklı isimlerin Esad'ın hastası olabileceğini de ima etti.

Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü,Beşar Esad, eşi Esma ve çocukları - 2022

RUBLYOVKA'DA LÜKS VE İZOLE YAŞAM

Esad ailesinin Moskova'nın lüks yerleşim bölgelerinden Rublyovka'daki bir sitede yaşadığı belirtildi. Burada, 2014 yılında Kiev'den kaçan Ukrayna'nın eski lideri Viktor Yanukoviç gibi isimlerle temas halinde olduğu da aktarıldı.

ESMA ESAD SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ailenin Moskova'daki ilk aylarında Esma Esad'ın lösemi tedavisine odaklandığı belirtilirken 50 yaşındaki eski first lady'nin deneysel bir yöntemle sağlığına kavuştuğu iddia edildi.

ŞAM'DAN MOSKOVA'YA KAÇMIŞTI

Beşar Esad'ın, çocuklarıyla birlikte 8 Aralık 2024'te Şam'dan ayrılarak Moskova'ya kaçtığı, uzak akrabalarıyla birlikte yakın çalışma arkadaşlarını geride bıraktığı bildirildi.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet efe:

giderken neler çalıp götürdü kim bilir? torununa yetecek malı götürmüştür .ezevenk

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Esad ile Ekrem arasindaki benzerliği bulun..

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Neyi değiştirir. Adam hiç birşey olmamış gibi, iflas etmiş bir şirkete sahibi gibi... uluslararası mahkemeler onu bekliyor..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökhan Yıldırım:

Allah'ın laneti senin ve ailenin uzerine olsun

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

halkına silah doğrultan herkes zalimdir ! masum binlerce insanı öldrmüş seri katil diktatör boxuntısu !

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

