Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Yıllardır süren iç savaş ve isyan dalgasının ardından 2024 yılında devrilerek Suriye'den kaçan Beşar Esad'ın, Rusya'nın başkenti Moskova'da ailesiyle birlikte yeni bir yaşam kurduğu öğrenildi. Esad'ın burada izole ve sessiz bir hayat sürdüğü ifade edildi.

OKUL SIRALARINA GERİ DÖNDÜ

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Esad ailesine yakın kaynaklar, Esad'ın Moskova'da yeniden eğitim almaya başladığını ve okul sıralarına geri döndüğünü söyledi. Esad'ın hem akademik çalışmalarına hem de kişisel eğitimine ağırlık verdiği aktarıldı.

ESKİ MESLEĞİNE YENİDEN YÖNELDİ

Geçmişte oftalmoloji eğitimi alarak göz doktoru olan Beşar Esad'ın, Moskova'da yeniden bu alandaki derslere başladığı belirtildi. Kaynaklara göre Esad, oftalmoloji çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda Rusça dersleri de alıyor.

"BU ONUN İÇİN BİR TUTKU"

Esad'a yakın kaynaklar, "Şu an Rusça öğreniyor ve oftalmoloji çalışmaya devam etti. Bu onun için bir tutku ve açıkçası paraya ihtiyacı yok gibi gözüküyor. Suriye'deki savaş başlamadan önce de Şam'da düzenli olarak oftalmoloji alanında çalışıyordu" ifadelerini kullandı. Aynı kaynaklar, Moskova'da yaşayan varlıklı isimlerin Esad'ın hastası olabileceğini de ima etti.

Beşar Esad, eşi Esma ve çocukları - 2022

RUBLYOVKA'DA LÜKS VE İZOLE YAŞAM

Esad ailesinin Moskova'nın lüks yerleşim bölgelerinden Rublyovka'daki bir sitede yaşadığı belirtildi. Burada, 2014 yılında Kiev'den kaçan Ukrayna'nın eski lideri Viktor Yanukoviç gibi isimlerle temas halinde olduğu da aktarıldı.

ESMA ESAD SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ailenin Moskova'daki ilk aylarında Esma Esad'ın lösemi tedavisine odaklandığı belirtilirken 50 yaşındaki eski first lady'nin deneysel bir yöntemle sağlığına kavuştuğu iddia edildi.

ŞAM'DAN MOSKOVA'YA KAÇMIŞTI

Beşar Esad'ın, çocuklarıyla birlikte 8 Aralık 2024'te Şam'dan ayrılarak Moskova'ya kaçtığı, uzak akrabalarıyla birlikte yakın çalışma arkadaşlarını geride bıraktığı bildirildi.