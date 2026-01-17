Haberler

Bakan Yumaklı, 18'inci Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'nin açılışına katıldı

Bakan Yumaklı, 18'inci Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'nin açılışına katıldı
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 18'inci Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılarak gıda arz güvenliği ve sürdürülebilir su politikaları konularında önemli mesajlar verdi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 18'inci Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'nin açılış toplantısına katıldı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarımın gelecek vizyonu, gıda arz güvenliği ve sürdürülebilir su politikalarını ele alacağımız 18'inci Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'nin açılış toplantısını gerçekleştirdik. Küresel ölçekte ortak çözümler üretmeyi hedefleyen bu önemli buluşmanın hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
