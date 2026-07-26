Berlin polisi, onur yürüyüşü saldırısının şüphelisi olarak 21 yaşındaki Abdul B'yi arıyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişinin katıldığı "onur yürüyüşü" (CSD) sırasında minibüs kalabalığa dalmasıyla meydana gelen saldırıya ilişkin soruşturmada, polis 21 yaşındaki Abdul B. hakkında kamuoyuna açık arama kararı çıkardı. Yetkililer, şüphelinin silahlı ve tehlikeli olabileceğini belirterek vatandaşlardan kendisine yaklaşmamalarını, gördükleri takdirde derhal polisi aramalarını istedi.

Berlin Eyalet Kriminal Dairesi ve Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Abdul B'nin olası bir saldırı girişimi şüphesiyle arandığı bildirildi. Yetkililer, şüphelinin fotoğrafını kamuoyuyla paylaşırken, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Polis açıklamasında, "Şüpheliyle karşılaşmanız halinde derhal 110'u arayın. Kendisine yaklaşmayın. Silahlı ve tehlikeli olabileceği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi. Şüphelinin yaklaşık 1,90 metre boyunda, zayıf yapılı olduğu belirtildi.

Berlin Polis Sözcüsü Florian Nath, Abdul B.'nin daha önce de polis kayıtlarında bulunduğunu ve Berlin'deki radikal İslamcı çevrelerle bağlantılı olduğunun değerlendirildiğini söyledi.

Öte yandan, saldırıda kullanılan ve olay yerinin yakınında ağır hasarlı halde bulunan aracın incelemeye alındığı bildirildi. Yetkililer, şüphelinin aracı kullanıp kullanmadığının henüz netlik kazanmadığını açıkladı.

Soruşturma çok yönlü olarak sürerken, polis şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, olayla ilgili bilgisi olan vatandaşların güvenlik birimleriyle iletişime geçmesini istedi.

Kaynak: ANKA