Haberler

Almanya'da silahlı saldırı: 5 yaralı

Almanya'da silahlı saldırı: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir apartman dairesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olayın arka planında husumet olduğu belirtilirken, şüpheli kişiler gözaltına alındı.

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de bir apartman dairesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Tiergarten semtinde, dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Wichmann Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana gelen olayda 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis yetkilileri, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtirken, yaralılar hastanelere sevk edildi. Saldırının arka planında taraflar arasındaki bir husumetin yattığı aktarılırken, olaya karıştığından şüphelenilen kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da facia! 3 kişi ölü bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
ABD'de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı

Felaketi yaşıyorlar! Can kayıpları var, 1 milyon kişi karanlıkta kaldı
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

Baba ile oğlun sokağa taşan kavgası ölümle bitti
Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih

Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin'den Ederson'a olay sözler

Fener'in yıldızına verdi veriştirdi