Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bombalar İçin Büyük Tahliye

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Berlin'de Spandau ve Mitte'de bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar, 20 binden fazla kişinin tahliyesinin ardından, uzman ekipler tarafından, patlayıcılarla güvenli şekilde etkisiz hale getirdi.

Mitte'de bulunan bomba, uzman ekiplerin incelemesi sonucunda tehlikeli olmadığı anlaşıldı. Spree Nehri'ndeki Fischerinsel yakınlarında bulunan patlayıcı, güvenli bir şekilde çıkarıldıktan sonra imha edilmek üzere götürüldü. Yaklaşık 10.000 kişi tahliye edilmişti, ancak tehlike olmadığı belirlenince vatandaşlar evlerine döndü.

Spandau'nun Hakenfelde semtinde ise durum daha ciddiydi. Neuendorfer Straße çevresinde 12.400 kişi evlerinden tahliye edildi. 100 kilogram ağırlığındaki bomba uzman ekipler tarafından öğleden sonra başarıyla etkisiz hale getirildi. Bu tahliye, Berlin'de bugüne kadar yapılan en büyük bomba tahliyelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Bu tür durumlarda vatandaşların uyarılara dikkat etmesi gerektiğini hatırlatan yetkililer, olası risklere karşı her zaman hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.