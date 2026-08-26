Haberler

Berlin'de II. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Berlin'de II. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'in Neukölln ilçesinde, bir su kanalında yapılan çalışmalar sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulundu. Polis, bombanın bulunduğu bölgede 500 metre çapında güvenlik alanı oluşturdu ve bölge sakinlerinin tahliye edilmesini istedi. Bombanın uzmanlar tarafından kontrollü şekilde etkisiz hale getirileceği belirtildi; tahliye süresince acil barınma için bir okul spor salonu hazırlandı.

ALMANYA'nın başkenti Berlin'in Neukölln ilçesinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulunduğu bildirildi.

Berlin polisinin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, yerel saatle 10.40'ta Neukölln ilçesindeki Weigandufer Caddesi yakınlarında su kanalında yapılan çalışmalar sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulunduğu belirtildi. Bombanın uzmanlar tarafından kontrollü şekilde etkisiz hale getirileceği vurgulanan açıklamada, bombanın bulunduğu yerin 500 metre çevresinde güvenlik alanı oluşturulduğu ifade edildi. Açıklamada, bu alanda bulunan herkesin bölgeyi terk etmesi ve evlerin tahliye edilmesi gerektiği aktarıldı.

Tahliye tedbirleri süresince acil barınma yeri olarak bir okulun spor salonunun hazırlandığı kaydedilen açıklamada, halka polisin talimatlarına uyma çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

Can kaybı korkunç boyutlarda, yüzlerce kişiden haber alınamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon

Alçak provokasyon! Birileri ortalığı karıştırmaya çalışıyor

Guendouzi'den Lyon taraftarına olay hareket

Fransızlara olay yaratacak hareket
Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var

Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var
Alkollü değil ama jant cezası yedi

İhbar üzerine durduruldu! Alkollü değil ama yine de ceza yedi
2021'de ihraç edilmişti! Mehmet Sevigen CHP’ye geri döndü

2021'de ihraç ettiği ismi affetti! O da CHP'ye döndü
GATA'da mide bulandıran görüntüler! Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

Buraya binlerce kişi gidiyor! Meşhur hastanede skandal görüntüler
Fenerbahçe'den penaltı itirazı

Bu pozisyona penaltı verilmedi!