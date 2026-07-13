Berlin'de Deniz Göktaş İçin Dayanışma Gösterisi Düzenlendi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'nın başkenti Berlin'de, komedyen Deniz Göktaş'a destek amacıyla düzenlenen dayanışma gösterisinde ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı ve hukukun üstünlüğü çağrısı yapıldı. Etkinlikte konuşanlar, mizah ve eleştirel düşüncenin demokratik toplumların vazgeçilmez unsurları olduğunu vurguladı.

Berlin'de Küçük İstanbul" olarak da bilinen Kreuzberg'de gerçekleştirilen gösteriye çok sayıda kişinin yanı sıra Alman siyasetçiler de katıldı.Gösteride, ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı ve hukukun üstünlüğü çağrısı yapıldı. Almanya Federal Meclisi üyeleri SPD'li Macit Karaahmetoğlu, Yeşiller Partisi Milletvekili Kassem Taher Saleh ve Sol Parti Milletvekili Ferat Koçak, yaptıkları konuşmalarda ifade özgürlüğünün demokratik toplumların temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Katılımcılar, taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla mizahın, sanatın ve eleştirel düşüncenin özgürce ifade edilebilmesi gerektiğini belirterek hukukun üstünlüğüne dikkat çekti.Gösteride konuşan Almanya Türk Toplumu eski Başkanı ve CHP Berlin Birliği eski Başkanı Kenan Kolat, etkinliğin yalnızca Deniz Göktaş için değil, demokrasi ve ortak gelecek adına düzenlendiğini söyledi.

Almanya'da yaşadığı bir deneyimi paylaşan Kolat, farklı görüşlere sahip sivil toplum kuruluşlarının sanata ve mizaha sahip çıkmasının, aynı zamanda anayasal değerlere sahip çıkmak anlamına geldiğini ifade etti. Türkiye'de ise insanların düşüncelerini özgürce dile getirme konusunda daha fazla çekince yaşadığını söyledi.

Mizahın farklı görüşlere tahammül etmeyi gerektirdiğini belirten Kolat, "Her görüşü beğenmek zorunda değiliz. Ancak mizahın doğasında farklı fikirlere katlanabilmek vardır" dedi. İnsanların düşüncelerini açıklamaktan, eleştiri yapmaktan ya da mizah üretmekten çekinmesinin yalnızca bireyleri değil, tüm toplumu ilgilendirdiğini söyleyen Kolat, özgürlüğün en çok eleştiren ve farklı düşünen insanların durumuyla ölçüldüğünü ifade etti.

Hukukun herkese eşit uygulanması gerektiğini vurgulayan Kolat, adaletin ancak herkes için geçerli olduğunda anlam taşıyacağını belirtti. Herkesin adil yargılanma hakkına sahip olduğunu kaydeden Kolat, etkinliğin amacının öfkeyi büyütmek değil, hukuka olan inancı güçlendirmek olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda demokrasi vurgusu yapan Kolat, "Adalet gecikmesin. Hukukun üstünlüğü tartışmasız uygulansın. İfade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı herkes için güvence altında olsun. Bizler korkunun değil umudun, kutuplaşmanın değil dayanışmanın, baskının değil özgürlüğün yanında durmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki adalet, bir gün herkese lazım olacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA