BER'de dron tespit sistemi devrede, 2026 ilk yarısında 28 dron tespit edildi

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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Berlin Brandenburg Havalimanı'nda uçuş güvenliğini artırmak amacıyla yeni dron tespit sistemi devreye alındı. Almanya, artan dron riskine karşı benzer sistemleri diğer uluslararası havalimanlarında da yaygınlaştırmaya hazırlanıyor.

Berlin Brandenburg Havalimanı'nda (BER), uçuş güvenliğini artırmak amacıyla insansız hava aracı (dron) tespit sistemi devreye alındı. Sistem, havalimanının yaklaşma ve kalkış bölgelerinde uçan dronları erken aşamada tespit ederek olası risklere karşı ilgili birimleri uyaracak.

Alman Hava Trafik Kontrol Kurumu'nun (DFS) verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında BER çevresinde 28 drone tespit edildi. Bu sayı, aynı dönemde Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt'ta kaydedilen dron sayısından bir fazla oldu. BER'de tespit edilen dron vakalarının 7'sinde hava trafiği geçici olarak durduruldu.

Federal Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger, havalimanları çevresinde artan dron riskinin ciddiye alınması gerektiğini belirterek, uluslararası havalimanlarının kısa sürede dron tespit sistemleriyle donatılmasının önemine dikkati çekti.

Brandenburg Ulaştırma Bakanı Robert Crumbach da her dron olayının doğrudan tehlike oluşturmadığını, ancak her olayın potansiyel bir risk taşıdığını ifade etti. Crumbach, yeni sistemle bu tür durumlara daha hızlı müdahale edilebileceğini söyledi.

Almanya Ulaştırma Bakanlığı, havalimanları çevresinde artan drone ihbarları nedeniyle benzer sistemlerin ülke genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. Sistemlerin yıl boyunca diğer uluslararası havalimanlarının yaklaşma ve kalkış bölgelerine de kademeli olarak kurulması planlanıyor.

Kaynak: ANKA