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Benzin istasyonunda infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

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Nedeni henüz belirlenemeyen patlama Çeçenistan'ın başkenti Coharkale'de bir benzin istasyonunda meydana geldi. Patlama sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Sosyal medyaya düşen görüntüler patlamanın şiddetinin çok büyük olduğunu, patlamanın yarattığı şok dalgasından ötürü yere yıkılan çok sayıda insan olduğunu gösterdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Çeçenistan'ın başkenti Coharkale'de bir benzin istasyonunda patlama meydana geldiğini bildirdi.

ACİL DURUM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Coharkale'de bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi, olay yerine acil durum ekipleri sevk edildi.

Benzin istasyonunun infilak etmesi sonucu yükselen ateş topu şehrin birçok yerinden görüldü. 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ölenlerin aynı aileden olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Benzin istasyonunun infilak ettiği anda, patlamanın yarattığı şok dalgasından ötürü yere yıkılan çok sayıda insanın yaralananlar arasında olduğu belirtildi. Yerel kaynaklar benzin istasyonunda birden fazla patlamanın olduğunu aktardı.

Benzin istasyonunda infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

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