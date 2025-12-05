Haberler

Benzin istasyonuna baltayla saldırdı, alev bir anda her yeri sardı

Benzin istasyonuna baltayla saldırdı, alev bir anda her yeri sardı



İngiltere'de bir benzin istasyonunda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangını elindeki baltayla istasyona saldıran bir adamın çıkardığı görüntülerden tespit edilirken, 2 araç ve bir pompanın alev alev yandığını gören vatandaşlar ecel terleri döktü. Olay yerine intikal eden polis saldırganı gözaltına alırken, yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

  • İngiltere'de bir benzin istasyonunda elinde balta bulunan bir kişi araç ve pompaya saldırdı.
  • Saldırı sonrasında 2 araç ve pompa alev aldı.
  • Polis saldırganı yakaladı.

İngiltere'de bir benzin istasyonunda kaydedilen görüntüler bir anda ülke gündemine bomba gibi düştü.

ALEVLER HER YANI SARDI

İstasyona aracıyla gelen bir şahsın elindeki baltayla araç ve pompaya saldırdığı görüntüler ortaya çıkarken, saldırı sonrasında alevler kısa sürede her yanı sardı.

Benzin istasyonuna baltayla saldırdı, alev bir anda her yeri sardı

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

2 araç ve pompanın alev alev yandığını gören vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri daha büyük bir facia yaşanmadan yangını kontrol altına alırken, polis elinde balta bulunan saldırganı kıskıvrak yakaladı.

Benzin istasyonuna baltayla saldırdı, alev bir anda her yeri sardı

