Belucistan'da Patlama: 5 Ölü, 29 Yaralı

Güncelleme:
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen mitingin yakınında meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Patlama, Ketta'daki Shahwani Stadyumu'nun dışında gerçekleşti.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen mitingin yakınında meydana gelen patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis, patlamanın eyaletin başkenti Ketta'daki Shahwani Stadyumu'nun dışında, mitingin sona ermesinden kısa süre sonra meydana geldiğini belirtti.

Patlamanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
