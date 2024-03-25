Belçika'da Türk ve Kürt gruplar arasında çatışma: Yaralılar var

Belçika’nın Hasselt kentine bağlı Heusden-Zolder ve Houthalen-Helchteren ilçelerinde Türk ve Kürt azınlığa mensup gruplar arasında yaşanan olaylarda yaralananlar olduğu bildiriliyor.

Bölgeye, hava destekli kalabalık bir polis gücü yönlendirildi.

Kamu yayıncısı VRT’ye göre, aralarında Suriyelilerin de olduğu bir grup, Pazar günü Leuven kentinde düzenlenen Nevruz kutlamasında bir araya geldi.

Kutlamanın ardından konvoy halinde Heusden-Zolder’a dönen bu grubun Türk azınlığa mensup kişilerle karşılaştığı ve gerginliğin böyle başladığı bildiriliyor.

HLN gazetesine göre, Heusden Zolder ve Houthalen-Helchteren’deki bazı kişiler konvoydaki PKK bayraklarına tepki gösterdi.

Bir Türk gencinin darp edildiği iddiasının yayılması sonrası ise olaylar büyüdü.

Olaya karıştığı iddia edilen kişilerin bulunduğu düşünülen sokağa kalabalık bir grup milliyetçi sloganlar eşliğinde yöneldi.

Polis, burayı kordon altına alarak, slogan atan grubun yaklaşmasına izin vermedi.

Grupla polis arasında arbede yaşandı. Bazı araçların camları kırıldı. Polis, kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullandı.

Houthalen-Helchteren Belediye Başkanı Alain Yzermans, Belçika medyasına yaptığı açıklamada, “Elimizdeki bilgilere göre, araçlı konvoyun turu sırasında bir Türk genci tartaklanmış. Bu haber mahallelerde yangın gibi yayıldı. Birkaç yüz Türk, Kürtlerin bir evde saklandığı Kolder sokağına (Kolderstraat) yürüdü” şeklinde olayları anlattı.

Farklı mahallelere yayılan olayları takip edebilmek için polis helikopterleri yönlendirildi.

Heusden-Zolder belediyesinde bir kriz merkezi de oluşturuldu.

Bölgenin yapısı nasıl?

Belçikalı yetkililerin açıklamasına göre, olaylar sırasında en az 6 kişi yaralandı ve bir kişinin durumu ağır.

Sosyal medyada olaylara ilişkin çok sayıda görüntü paylaşılıyor.

Heusden-Zolder'deki Sultan Ahmet Camii’nden, Pazar akşamı sükunet çağrısı yapıldı.

Cami yönetiminin açıklamasında, “Maalesef provokasyon sonucunda kesinlikle istemediğimiz olaylar yaşandı. Polis artık durumu kontrol altına aldı ve herkesi sakin olmaya, evlerine dönmeye ve kimsenin oyununa alet olmamaya davet ediyoruz. Mübarek Ramazan ayında huzura ve sükunete ihtiyacımız var. Sosyal medya paylaşımında, lütfen huzuru bozacak hiçbir adıma izin vermeyin” dendi.

Avrupa’daki Kürt örgütleri, yaşanan olayları protesto etmek için Pazartesi günü saat 12:00’de Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu önünde bir gösteri düzenleneceğini duyurdu.

Belçika’daki eski kömür madenlerine sahip olan 32 bin nüfuslu Heusden-Zolder, 1960’lı yıllarda Türkiye’den en fazla misafir işçinin geldiği bölge.

Kent ve civarında, çoğunluğu Belçika vatandaşı olan yaklaşık 10 bin Türkiye kökenli göçmen yaşıyor.

Kentteki Türkiye kökenli göçmenlerin çoğunluğu Kayseri, Yozgat, Çorum ve Ardahan’ın Posof ilçesi ile Karadeniz bölgesinden gelenlerden oluşuyor.

Avrupa’daki ilk Türk futbol takımı olan F.C Anadol bu ilçede kuruldu.

Yine Avrupa’nın ilk camisi olan Selimiye Camii de 1962 yılında Heusden-Zolder’da açıldı.