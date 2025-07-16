Belçika'da festival öncesi yangın! Sahne tamamen küle döndü

Belçika'da festival öncesi yangın! Sahne tamamen küle döndü
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Belçika'da festival öncesi yangın! Sahne tamamen küle döndü
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Belçika'da cuma günü başlayacak Tomorrowland Müzik Festivali'nin ana sahnesinde yangın çıktı. Alevler sahneyi tamamen küle çevirdi.

Belçika'da Tomorrowland Müzik Festivali'nin gerçekleştirileceği ana sahnede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler sahneyi tamamen kullanılamaz hale getirdi.

BELÇİKA'DA FESTİVAL ALANINDA YANGIN

Belçika'da cuma günü başlaması planlanan Tomorrowland Müzik Festivali öncesi korku dolu anlar yaşandı. Festivalin ana sahnesinde büyük bir yangın çıktı.

SAHNE TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevler bir anda sahnenin tamamını yuttu. Ekipler yangını kontrol altına alınırken, sahne tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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