Avrupa ülkesinde korkutan patlama! Sinagog ağır hasar aldı

Belçika'nın doğusundaki Liege kentinde bir sinagogun önünde gece saatlerinde patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken tarihi yapıda ve çevrede maddi hasar oluştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Belçika'nın Liege kentinde bulunan bir sinagogda gece saatlerinde patlama yaşandı. Polis, patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yetkililer, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını ve yalnızca maddi hasar meydana geldiğini bildirdi. Patlamanın sabaha karşı saat 04.00 civarında sinagogun önünde gerçekleştiği belirtildi.

BİNALARIN CAMLARI KIRILDI

Patlamanın etkisiyle yalnızca sinagogda değil, karşı caddedeki bazı binaların camlarında da hasar oluştu. Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken federal polis ekiplerinin de olay yerine sevk edildiği bildirildi.

1899 yılında inşa edilen sinagogun aynı zamanda Liege'deki Yahudi toplumunun tarihine adanmış bir müze olarak da hizmet verdiği ifade edildi.