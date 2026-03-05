Haberler

Belarus lideri Lukaşenko savaşta tarafını seçti

Belarus lideri Lukaşenko savaşta tarafını seçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek özellikle sivillerin ve çocukların hayatını kaybetmesini sert sözlerle eleştirdi; Orta Doğu'da karşılıklı saldırılarla gerilim hızla tırmanıyor.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirerek sivillerin hayatını kaybetmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Lukaşenko, özellikle çocukların yaşamını yitirmesine dikkat çekerek saldırıların uluslararası kamuoyunda ciddi endişe yarattığını ifade etti.

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'daki askeri ve nükleer tesisleri hedef alan geniş çaplı bir operasyon başlattı. Saldırılarda İran'ın başkenti Tahran dahil birçok noktada patlamalar meydana geldi. Operasyon kapsamında İran'ın üst düzey askeri yetkilileri ve siyasi liderlerine yönelik hedefli saldırılar da düzenlendi.

ABD ÜSLERİ AĞIR HASAR ALDI

İran yönetimi saldırıların ardından misilleme başlatarak İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi. Körfez ülkeleri ve bazı ABD diplomatik tesisleri de bu saldırılardan etkilendi.

Saldırılar ve karşılıklı bombardımanlar nedeniyle İran'da yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği veya yaralandığı bildirildi. İran'ın güneyindeki Minab kentinde bir kız okulunun vurulurken onlarca çocuğun hayatını kaybetmesi kamuoyunda infial yarattı. Artan çatışmalar Orta Doğu genelinde güvenlik endişelerini büyütürken, bazı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar taraflara gerilimi düşürme çağrısı yaptı. Uzmanlar ise çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme riskinin giderek arttığını belirtiyor.

"ÇOCUKLARIN HAYATINI KAYBETMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Belarus lideri Lukaşenko, gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, "İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısı bizim için kabul edilemez. Özellikle masum sivillerin, başta çocukların hayatını kaybetmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Lukaşenko'nun açıklaması, savaşın bölgesel ve küresel ölçekte yarattığı siyasi tartışmaların ortasında geldi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Savaşta 6. gün! İran'dan İsrail'e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar

İran'dan dev misilleme! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçıyor
Trump'a senatodan tam savaş yetkisi

Korkulan oldu! Tam savaş yetkisi alan Trump iddialı konuştu
İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu

Kanlı oyun başlamadan bitti! Ülkeye sızmaya çalışırken vuruldular
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü

İran, ölen ABD askerlerinin sayısını bu sözlerle duyurdu
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur

İran adres gösterdi: Vurulursa tüm dünyadakiler meşru hedefimiz olur
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Beyaz Saray'dan 'Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak' iddiasına yalanlama

Tehlikeyi görünce geri adım attı! İran'la ilgili o iddiaya yalanlama
İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague'de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı

İsrail'e geçtikleri kıyak resmen onaylandı
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama