Okul tuvaletinde beklenmedik misafir! Puma, kapıyı açan çocuğun yüzüne böyle kükredi - Haberler

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Okul tuvaletinde beklenmedik misafir! Puma, kapıyı açan çocuğun yüzüne böyle kükredi

Haberler.com - Miray Kaya - Dünya
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Brezilya'da bir okulun tuvaletine giren puma, kapıyı açan çocuğun yüzüne doğru kükredi. Korku dolu anlar anbean kameralara yansıdı.

Brezilya'da okulun tuvaletine giren davetsiz misafir, panik yarattı. Tuvalete giden çocuklardan biri, kapının arkasında yırtıcı bir hayvan olduğunu fark etti. Daha sonra ise bir diğer çocuk elinde kamera ile geldi.

BEKLENMEDİK MİSAFİR

Elindeki kamera ile kapıyı açan çocuk, pumanın yüzüne doğru kükremesi nedeniyle korkarak geri doğru kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin pumayı doğal yaşamına bıraktığı ve şans eseri kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.

O anlara ilişkin kareler:

Beklenmedik misafir görenleri şaşırttı okul tuvaletinden puma çıktı

Beklenmedik misafir görenleri şaşırttı okul tuvaletinden puma çıktı

Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

Puma Dünya Haberler

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