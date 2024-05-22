Bedia Teymur'dan "Reisi'nin helikopterini İsrail düşürdü" tezini çürütecek analiz

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Azerbaycan-İran sınırında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldikten sonra dönüş yolunda yaşanan helikopter kazasında yaşamını yitirmesi gündeme bomba gibi düştü.

"BU BİR SUİKAST OLSA DAHİ..."

İran'ı yasa boğan olay sonrası geriye "suikast mı kaza mı" şüphesi kaldı. Konuyla ilgili Ulusal Kanal ekranlarında yayınlanan Gece Hattı programında Serkan Aksarı'nın sorularını yanıtlayan Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Olay sonrası ortaya atılan suikast komplolarına atıfta bulunan Teymur, "Bir suikast komplosundan bahsediliyor. Suikast olsa dahi ABD ve İsrail'in yaptığına çok ihtimal vermiyorum. Bu sorunun yanıtını iç dengelerin içinde aramak gerekiyor. Ama hiçbir zaman gerçeği öğrenemeyeceğiz. Çünkü ilk andan bize kaza olarak lanse edildi. 50 gün sonra seçim olacak. Orada ne gibi dengeler değişecek ve yeni yönetim kime yakın olacak hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN İLK ANDA ORADA OLMASI ÇOK KIYMETLİ"

Düşen helikopterin yenin tespit edilmesinde Türkiye'nin oynadığı role de atıfta bulunan Teymur, "Türkiye'nin ilk andan orada olması çok kıymetli. Bölgede bir ağırlık ortaya koyduk. Komşularımıza yardımcı olduk. Ortadoğu'da ayakta kalmak çok kıymetli... Bunu da başarılı bir şekilde gerçekleştiren nadir ülkelerden biriyiz. Bu yaşanan son olaydan sonra Türkiye'nin bölgedeki gücünün daha da yükseleceğini düşünüyorum" dedi.