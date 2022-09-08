BBC spikerleri yayına siyah kravat takarak çıkması 'Elizabeth öldü' söylentisini yaydı

İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in hastaneye kaldırılması dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Resmi açıklamalarda Kraliçe'nin durumunun kritikliği koruduğu belirtilirken, BBC yayındaki bir detay kafa karışıklığına neden oldu. BBC spikerlerinin siyah kravatla yayına çıkmaları sosyal medyada Kraliçe'nin 'öldüğü' söylentisini çıkardı. Çünkü, İngiliz geleneklerine göre BBC spikerleri kraliyet ailesinden biri öldükten sonra siyah kravat takıyordu.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, bugün rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye kaldırıldı. Tüm dünyanın gözü Kraliçe'den gelecek habere çevrilmişken, Elizabeth'in vefat etmesi durumunda neler olacağı hakkında da dikkat çeken bilgiler verildi. Bu bilgilerden birinde de BBC spikerleriyle ilgili detay yer alıyordu. Buna göre Elizabeth'in vefatından sonra BBC' nin erkek sunucularının takımlarının içine beyaz gömlek giyerek siyah kravat takacağı ifade edildi.

BBC'DEKİ DETAY KAFA KARIŞIKLIĞI YARATTI

İngiliz devlet kuruluşu BBC, bugün gerçekleştirilmesi beklenen normal yayın akışını saat 18.00'a kadar iptal etti ve spikerler siyah kravatla ekrana çıktı. BBC spikerlerinin bu görüntüsü sosyal medyada Kraliçe'nin 'öldüğü' söylentisini çıkardı. Kraliçe'nin durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmış değil.

BBC MUHABİRİ 'ÖLDÜ' YAZIP SİLDİ

Diğer yandan BBC muhabiri Yalda Hakim sosyal medya hesabından II.Elizabeth'in hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından paylaşımını kısa süre içinde silerek özür diledi.