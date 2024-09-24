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BBC editörü Aled Glynne Davies, gece nehir kenarında tuvalet ihtiyacını karşıladığı sırada nehre düşüp hayatını kaybetti

BBC editörü Aled Glynne Davies, gece nehir kenarında tuvalet ihtiyacını karşıladığı sırada nehre düşüp hayatını kaybetti
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Eski BBC editörü Aled Glynne Davies (65), Yılbaşı gecesi Cardiff'te Taff Nehri kenarında trajik şekilde öldü. Soruşturmaya göre, işerken nehre düşüp 'kuru boğulma' yaşadı. 400 kişilik arama sonucu bulundu. Eşi Afryl, olayın kaza olduğunu düşünüyor. Bu olay, alkol tüketimi, gece yalnız dolaşma ve su kenarı güvenliğinin önemini vurguluyor. Davies'in ölümü, hayatın kırılganlığını ve sevdiklerimizle geçirilen zamanın değerini hatırlatıyor.

65 yaşındaki eski BBC editörü Aled Glynne Davies'in trajik ölümü, Galler'de gerçekleşen bir soruşturmada aydınlatıldı. Davies, Yılbaşı gecesi eşiyle yediği yemekten sonra Cardiff'teki Taff Nehri kıyısında yürüyüşe çıkmış ve bir daha geri dönmemişti.

Soruşturma sonuçlarına göre, Davies nehir kenarında işerken suya düşmüş ve "kuru boğulma" olarak bilinen bir durumla karşı karşıya kalmış. Bu durum, akciğerler su ile dolmadan önce kalp krizine yol açarak ani ölüme neden oluyor.

Davies'in kaybolmasının ardından 400'den fazla kişinin katıldığı büyük bir arama çalışması başlatılmış ve cansız bedeni dört gün sonra nehirde bulunmuştu. Eşi Afryl, kocasının depresyonda olmadığını ve sudan korktuğunu belirterek, olayın bir kaza olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Bu trajik olay, alkol tüketiminin ve gece geç saatlerde yalnız dolaşmanın potansiyel tehlikelerine dikkat çekiyor. Aynı zamanda, su kenarlarında güvenlik önlemlerinin önemini de vurguluyor.

Davies'in ailesi, onun hayatını kutlamaya ve anısını yaşatmaya odaklanıyor. Bu olay, sevdiklerimizle geçirdiğimiz zamanın değerini ve hayatın ne kadar kırılgan olabileceğini hatırlatıyor.

BBC editörü Aled Glynne Davies, gece nehirde kenarında tuvalet ihtiyacını karşıladığı sırada nehre düşüp hayatını kaybetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (4)

Doğrucu Davut:

büyükmüydü küçükmüydü, bir onu yazmamışsınız, ne kadar gereksiz bir detay, beyniniz bu kadar işte...

9
1
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Sinan Meydan:

Yılbaşı geçeli neredeyse 10 ay geçti , haber kıtlığı var diye ya böyle tarihi geçmiş haberler veya uydurma cinsel ilişki haberleri yayınlıyorsunuz.

6
0
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Köfteci Jardel:

Sarhoştur.

4
1
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dehide:

Sokağa pislemeyin lütfen. Yoksa böyle kazalar olabilir.

3
0
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