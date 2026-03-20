Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Avustralya'nın Sidney kentindeki bir camide Ramazan Bayramı namazı sırasında gerginlik yaşandı. İsrail destekçisi Başbakan Anthony Albanese'e öfkelenen bir grup protestocu, başbakanı yuhalayıp "Pis köpek" diye slogan atarak tepkisini gösterdi.

Avustralya Sidney'de bulunan Lakemba Camii çevresinde Ramazan Bayramı sabahı toplanan binlerce kişi arasında, Başbakan Anthony Albanese'in ziyareti sırasında gerginlik yaşandı. Camiye gelen Albanese'e kalabalık içerisinden tepkiler yükseldi.

SLOGANLAR YÜKSELDİ

İsrail'e verdiği destek nedeniyle eleştirilen Albanese, bazı kişiler tarafından yuhalandı. Kalabalık içerisinden "utanın", "rezalet", "soykırım destekçileri" ve "pis köpek" şeklinde sloganlar atıldı. Olay sırasında bir protestocu polis ekipleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Bayram namazında başbakana büyük şok! Cemaat 'Pis köpek' diye slogan attı

CAMİNİ YAN ÇIKIŞINDAN ÇIKTI

Ziyaret kapsamında Albanese, camide topluluk temsilcileriyle bir araya geldi. Lübnanlı Müslümanlar Derneği Genel Sekreteri Gamel Kheir tarafından okunan açıklamada, Avustralya'nın Orta Doğu politikası ve bunun Müslüman toplum üzerindeki etkileri eleştirildi. Başbakan Albanese'in açıklamaları sakin bir şekilde dinlediği, programın ardından yoğunluk nedeniyle camiden yan çıkışı kullanarak ayrıldığı ifade edildi.

Bayram namazında başbakana büyük şok! Cemaat 'Pis köpek' diye slogan attı

Bayram namazında başbakana büyük şok! Cemaat 'Pis köpek' diye slogan attı

Kaynak: Haberler.com
İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü

''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti

Sudan ucuza aldığı daireden, o yöntemle rekor kar elde etti
Trump'tan Japonya Başbakanı'nın yanında şok Pearl Harbor çıkışı

Konuk Başbakana soğuk duş! Diplomatik nezaket kuralları yerle bir oldu
AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye dikkat çeken "euro" teklifi
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız