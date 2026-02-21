Rusya'da Baykal Gölü'nde tur aracı buzun altına düştü: 8 ölü

Haberler

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde, buz tutmuş Baykal Gölü'nde turistleri taşıyan bir aracın suya gömülmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise sağ kurtuldu.

Rusya Soruşturma Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre kaza, İrkutsk bölgesinde turistler için düzenlenen bir tur esnasında meydana geldi. Turistleri taşıyan araç, Baykal Gölü üzerindeki Hoboy Burnu istikametinde ilerlerken buzun kırılması sonucu sulara gömüldü. Araçta bulunan sürücü dahil 8 kişi yaşamını yitirdi, 1 turist ise kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Dalgıç ekipleri tarafından cansız bedenlerin sudan çıkarılarak kimlik tespitlerinin yapıldığı belirtildi.

Meydana gelen olayla ilgili ceza davası açan Rusya Soruşturma Komitesi'nin; hayatta kalan turistin, görgü tanıklarının ve turistlerin konakladığı otel çalışanlarının ifadelerine başvurduğu aktarıldı. Araçtaki turistlerin Çin'den geldikleri ifade edildi.

