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Bavi Tayfunu Asya'nın Doğusunu Alarma Geçirdi: Filipinler'de En Az 15 Ölü

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Asya'nın doğusunu etkisi altına alan Bavi Tayfunu nedeniyle Filipinler'de heyelanlarda 15 kişi hayatını kaybetti. Japonya ve Çin'de yüz binlerce kişi tahliye edilirken, okullar kapatıldı, uçuşlar iptal edildi.

(ANKARA) - Asya kıtasının doğusu, son yılların en güçlü tropikal fırtınalarından biri olarak değerlendirilen Bavi Tayfunu nedeniyle alarm durumuna geçti. Filipinler'in güneyinde tayfunun etkisiyle meydana gelen heyelanlarda en az 15 kişi yaşamını yitirirken, Japonya ve Çin'de ise yüz binlerce kişi olası sel ve fırtınaya karşı hazırlık yapıyor.

Yaklaşık bin kilometre genişliğe ulaşan Bavi'nin bugün Tayvan bölgesinin kuzeyi ile doğusunda etkili olması, daha sonra Japonya'nın güneybatısındaki adaları geçerek yarın gece Çin'in doğu kıyısına ulaşması bekleniyor. Tayfunun saatteki rüzgar hızının yaklaşık 155 kilometreye ulaştığı bildirildi.

OKULLAR KAPATILDI, UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Japonya'nın güneybatısındaki Sakishima Adaları'nda alarm seviyesi yükseltildi. Bölge sakinleri ev ve iş yerlerinin camlarını güçlendirirken, Japan Airlines ile All Nippon Airways yüzlerce uçuşu iptal etti. Tayland ve Malezya havayolları da Taipei seferlerini askıya aldı.

Tayvan bölgesinde okullar tatil edilirken, limanlardaki balıkçı tekneleri güvenli bölgelere çekildi. Japonya, Hong Kong ve diğer noktalara yapılması planlanan çok sayıda uçuş iptal edildi. Yetkililer Tayvan'ın bazı bölgelerinde yağış miktarının 1 metreye kadar ulaşabileceği uyarısında bulunurken, olası kurtarma ve yardım çalışmaları için yaklaşık 29 bin askerin hazır bekletildiğini bildirdi.

Çin'in Zhejiang eyaletinde binlerce kişi tahliye edilirken, yaklaşık 170 bin kurtarma görevlisi hazır bekletiliyor. Fujian eyaletinde feribot seferlerinin bir bölümü durduruldu ve balıkçı teknelerine limanlara dönme talimatı verildi.

Bavi, Çin'in bu hafta içinde etkisini gösteren ikinci büyük fırtına olacak. Ülkenin güneyindeki Guangxi bölgesindebu hafta etkili olan Maysak Tropikal Fırtınası nedeniyle 39 kişi hayatını kaybederken, Hubei eyaletindeki şiddetli fırtına ve hortumlarda 11 kişi yaşamını yitirdi. Böylece Çin'de hafta içinde şiddetli hava olaylarına bağlı can kaybı 50'ye ulaştı.

FİLİPİNLER'DE HEYELAN FELAKETİ

Bavi Tayfunu henüz bölgenin kuzeyine ulaşmadan önce Filipinler'in Mindanao Adası'nda etkili olan şiddetli yağışlar çok sayıda heyelana yol açtı. İlk belirlemelere göre en az 15 kişi yaşamını yitirirken, kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor. Yetkililer hafta sonu boyunca ülkenin çeşitli bölgelerinde orta ve şiddetli yağışların devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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