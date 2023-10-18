Batı Şeria'da Filistinliler Gazze'deki Hastane Saldırısını Protesto Etti
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Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan Filistinliler, Gazze'de Al Ahli Arab Hastanesi'ne yapılan ve yüzlerce kişinin öldüğü saldırıyı protesto etti. Göstericiler, şehir merkezine yürüyerek Gazze'ye yönelik saldırıların son bulmasını talep etti.
Batı Şeria'da toplanan Filistinliler, Gazze'de Al Ahli Arab Hastanesi'ne yapılan yüzlerce kişinin öldüğü saldırıyı protesto etti.
Batı Şeria'nın El Halil kentinde halk, Gazze'de Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne düzenlenen ve 471 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etti. Al-Hussein Camii önünde toplanan göstericiler, şehir merkezine yürüdü. Gazze'ye yönelik saldırıların son bulmasını isteyen protestocular Filistin bayrakları taşıyıp, İsrail karşıtı sloganlar attı. - EL HALİL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya