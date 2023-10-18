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Batı Şeria'da Filistinliler Gazze'deki Hastane Saldırısını Protesto Etti

Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan Filistinliler, Gazze'de Al Ahli Arab Hastanesi'ne yapılan ve yüzlerce kişinin öldüğü saldırıyı protesto etti. Göstericiler, şehir merkezine yürüyerek Gazze'ye yönelik saldırıların son bulmasını talep etti.