Batı Şeria'da Yerleşimci Ablukası: Filistinli Aileler İçin Acil Yardım Çağrısı

İşgal altındaki Batı Şeria'da aşırı dinci Yahudi yerleşimciler tarafından evlerinde ablukaya alınan iki Filistinli aile için insan hakları örgütleri acil yardım çağrısında bulundu. Yerleşimci ablukası Pazar gününden bu yana Nablus'un güneyindeki Kusra köyünde sürüyor.Aşırılık yanlısı yerleşimciler, köyde yaşayan iki Filistinli ailenin evininin arazisine yeni bir yasadışı üs kurdu.Yerleşimciler evlerin elektrik ve su hatlarını kesti. İçeride yaşayan yedi kişinin giriş çıkış yapmasını engellendi.Filistinli aileler İsrail ordusundan yardım istese de gelen askerlerin yerleşimcilerle birlikte dua ederken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. İki günlük abluka sonrası askerler, bir Filistinli çocuğun tedavi için götürülmesine ve evlere gıda ulaştırılmasına izin verdi. 12 Ağustos'ta askerlerin bir müdahale daha yaptıktan sonra daha fazla aşırılıkçı yerleşimcinin bölgeye gelmesiyle Filistinli arazilerini terk ettiği bildirildi.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgedeki yerleşimcilerin eylemleri için "yasa dışı, kınanması gereken ve kabul edilemez" denildi.Ancak yapılan yetersiz müdahaleler yerleşimcileri bölgeden uzaklaştırmıyor.İsrail güçleri ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürerek en az 23 Filistinliyi tutukladı ve evleri yıktı.Birleşmiş Milletler bölgedeki durumun "kritik bir noktada" olduğu uyarısında bulundu.İsrail güçleri, Nablus'un güneybatısındaki Tal köyünde, 24 Temmuz'da İsrailli yerleşimcilerle yaşanan bir çatışma sırasında öldürülen dört Filistinliden biri olan Faruk Ramazan'ın aile evini yıktı.Söz konusu olayda iki İsrailli de hayatını kaybetmişti.'Kırılma noktası' Salı günü BM Güvenlik Konseyi'ne Salı günü hitap eden Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, Batı Şeria'nın "kırılma noktasında" olduğunu söyledi.Alakbarov, İsrail güçleri ve yerleşimcilerin bu yılın başından bu yana işgal altındaki bölgede 18'i çocuk olmak üzere 76 Filistinliyi öldürdüğünü, yerleşimci şiddeti, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle ise neredeyse yarısı çocuk yaklaşık 3800 Filistinlinin yerinden edildiğini belirtti.BM'nin, 2026 yılında yaklaşık 260 Filistin yerleşiminde can kaybı veya maddi hasarla sonuçlanan 1.430'dan fazla yerleşimci saldırısını belgelediğini ifade eden Alakbarov, bu saldırıların birçoğunun İsrail güçlerinin varlığı sırasında gerçekleştirildiğine dikkat çekti.